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11 сентября Колесникову перевели из СИЗО № 1 в Минске в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области. Член президиума КС арестована по уголовному делу о попытке захвата власти (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии).В источнике
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