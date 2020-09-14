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РБК
РБК

Адвокат сообщила об ухудшении самочувствия Колесниковой в СИЗО

11 сентября Колесникову перевели из СИЗО № 1 в Минске в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области. Член президиума КС арестована по уголовному делу о попытке захвата власти (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии).В источнике
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Подъём

Задержанная по делу о захвате власти в Беларуси Мария Колесникова заболела в жодинской тюрьме

Подъёмвчера в 10:06
Телеканал 360°

Задержанная Мария Колесникова заболела в тюрьме — адвокат

Телеканал 360°вчера в 10:44
Эхо Москвы

Защита Марии Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СК Белоруссии

Эхо Москвывчера в 10:31
Lenta.ru

Здоровье Колесниковой в СИЗО резко ухудшилось

Lenta.ruвчера в 10:19
РБК

Адвокат сообщила об ухудшении самочувствия Колесниковой в СИЗО

РБКвчера в 14:33
Фонтанка.Ру

Здоровье Марии Колесниковой ухудшилось в СИЗО. Настроение звезды белорусских протестов подорвать не удалось

Фонтанка.Рувчера в 10:05
РИА Новости

Защита Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СИЗО

РИА Новостивчера в 09:53
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: У Марии в СИЗО началась аллергия на пыль, но это не повлияло на ее настроение

КП - Беларусьвчера в 09:41

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Лавров прокомментировал RTVI версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку работе омских врачей и пилота самолета, пишет rtvi.com Глава МИД РФ подробно прокомментировал отравление Навального в интервью RTVI.
Актуальные Новостивчера в 14:09
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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАССвчера в 15:29
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
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