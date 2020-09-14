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Ведомости
Ведомости

Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.В источнике
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РБК

Адвокат сообщила об ухудшении самочувствия Колесниковой в СИЗО

РБК14:33
Lenta.ru

Здоровье Колесниковой в СИЗО резко ухудшилось

Lenta.ru10:19
Эхо Москвы

Защита Марии Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СК Белоруссии

Эхо Москвы10:31
Телеканал 360°

Задержанная Мария Колесникова заболела в тюрьме — адвокат

Телеканал 360°10:44
Подъём

Задержанная по делу о захвате власти в Беларуси Мария Колесникова заболела в жодинской тюрьме

Подъём10:06
Фонтанка.Ру

Здоровье Марии Колесниковой ухудшилось в СИЗО. Настроение звезды белорусских протестов подорвать не удалось

Фонтанка.Ру10:05
РИА Новости

Защита Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СИЗО

РИА Новости09:53
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: У Марии в СИЗО началась аллергия на пыль, но это не повлияло на ее настроение

КП - Беларусь09:41

В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новости13:45
12

Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT news06:13
19

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАСС15:29
17

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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