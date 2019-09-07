Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу. Позднее он рассказал, что Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ. Они отпущены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой.

с чего всё началось

Москва и Киев пришли к долгожданному соглашению по обмену задержанными. В субботу утром СИЗО Лефортово покинули три автобуса с украинскими заключенными. В сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС колонна проследовала в аэропорт Внуково, где уже ждал самолет с государственной символикой Украины.

Обмен пленными между Россией и Украиной начался

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