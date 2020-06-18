Общество

РБКРБКАдвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
РБК17 июня в 06:24

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Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова

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Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова

RT на русскомвчера в 18:19

Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова

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Семья погибшего в ДТП показала переписку с отказом от помощи Ефремова

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Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБКвчера в 11:34

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новостивчера в 12:39

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым снова отказалась от денег

URA.Ruвчера в 12:07
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Политика

В Японии приостановили развертывание баз ПРО США

Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Футбол

«Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

В финальном матче Кубка Италии встречались "Ювентус" и "Наполи". В основное время матча команды не сумели открыть счёт.
Bobsoccer 17 июня в 17:08
Армия и оружие

На границе Индии и Китая произошла перестрелка между военными

На границе Индии и Китая произошло вооруженное столкновение между военными. По данным СМИ, инцидент произошел в районе Ладакха.
Деловое.ТВ 17 июня в 02:15
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

РБК вчера в 23:51
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Армия и оружие

Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны

«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
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Общество

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель

По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Происшествия

На Сахалине медведь загрыз женщину

REGNUM 00:42
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Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv вчера в 02:44
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Игры

Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли

Выход научно-фантастической Action/RPG Cyberpunk 2077 вновь перенесли — на этот раз на месяц.
Афиша Daily вчера в 12:48
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
Ведомости 00:28
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Политика

В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

По словам главы КГК, обнаруженные у задержанных по делу «Белгазпромбанка» деньги принадлежат экс-главе банка и претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико.
Евразия Daily вчера в 13:12
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Общество

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
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Общество

В России разблокировали Telegram

В России разблокировали Telegram. Сообщение об этом появилось в самом мессенджере.
Брянские новости вчера в 08:06
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Происшествия

Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова

Lenta.ru вчера в 21:17
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Экономика

Деловая активность малого и среднего бизнеса выросла в мае

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI улучшился в мае, однако его уровень все еще остается низким.
Коммерсантъ 01:29
Экономика

Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Путешествия

Названы самые бюджетные цены на путешествия по России в июле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты на июль и составил рейтинг самых дешевых российских направлений, куда можно отправиться на отдых.
Комсомольская правда 01:29
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
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Политика

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ вчера в 14:06
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Политика

Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем

США при определенных условиях могут полностью порвать с Китаем, заявил в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:15
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Армия и оружие

Над Екатеринбургом началась репетиция авиапарада

Европейско-Азиатские новости 01:31
Армия и оружие

«Нудоль» и «Прометей» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ

Два новых комплекса воздушно-космической обороны С-500 Прометей и А-235 Нудоль скоро будут приняты на вооружение в России, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Политическая Экспертиза вчера в 10:59
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Общество

Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста

Медицинские власти крупнейших американских городов не зафиксировали всплеска заражений коронавируса после массовых акций протеста, охвативших различные штаты.
РБК вчера в 21:12
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
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Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Миассе беспокоит областные власти

Известно, что в Миассе зафиксировано несколько очагов заболеваемости: отделение полиции, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и автозавод "Урал".
NewsMiass.ru вчера в 23:23
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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