Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.

с чего всё началось

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

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