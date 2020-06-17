Общество
РБКАдвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.Московский Комсомолец17 июня в 05:38
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Авто
Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Автоновости дня вчера в 07:19
Общество
В столичных МФЦ отменили предварительную запись
В многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" с четверга, 18 июня, отменяется предварительная запись для посетителей, которая была введена в рамках режима повышенной готовности.
Интерфакс вчера в 09:31
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Экономика
Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская показала похудевшую фигуру в бикини
Олеся Судзиловская показала похудевшую фигуру в бикини Олеся Судзиловская похвасталась фото в бикини.
Экспресс газета вчера в 04:07
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Здоровье
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Известия вчера в 16:56
Политика
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
РИА Новости вчера в 15:54
Политика
Патрушев рассказал, в чем опасность неолиберальных ценностей
Секретарь Совбеза считает, что неолиберальная идеологическая система «направлена, в конечном счете, на уничтожение любых традиционных религиозных и духовно-нравственных ценностей, как базовой основы культурного и политического суверенитета стран и народов».
ИА Красная Весна 17 июня в 11:51
Политика
Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки
"Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин.
РИА Новости вчера в 14:33
Здоровье
В Приморье проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
Жители Приморья смогут бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу, сообщает РИА «Новости». Тестирование начнут проводить с 22 июня.
МИР 24 вчера в 22:33
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Тарантас Ньюс 17 июня в 10:57
Общество
Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом
Газета.Ru вчера в 15:32
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Наука
Детей назвали опаснейшими разносчиками коронавируса
Ученые назвали маленьких детей самыми опасными разносчиками коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
Общество
WSJ: Протесты в США не привели к всплеску COVID-19
Массовые протесты в США не привели к всплеску случаев заболевания COVID-19. Напомним, все началось в конце мая в городе Миннеаполис.
Российская газета вчера в 22:17
Происшествия
Калужские следователи изучат видео танцев в бикини у монумента Победы
По предварительным данным, на видео две несовершеннолетние девушки в нижнем белье танцуют в чаше фонтана на калужской площади Победы на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери.
REGNUM вчера в 13:06
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
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Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
Политика
Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом
Замгоссекретаря США по законодательным вопросам афроамериканка Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за "комментариев и действий" президента США Дональда Трампа по поводу "расовой несправедливости", сообщает в пятницу издание Washington Post.
РИА Новости вчера в 21:08
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Забайкалье сегодня достигло 2263
Коронавирус выявлен на сегодня в Чите и в 27 районах края.
ГТРК Чита 16 июня в 00:47