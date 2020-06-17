Общество
РБКАдвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.Московский Комсомолецвчера в 05:38
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Футбол
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании
Футболисты мадридского "Реала" разгромили дома "Валенсию", за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, в матче 29-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:12
Общество
За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.
Областная газета (г. Иркутск) 22:11
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС 16:52
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 08:56
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 19:01
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 22:38
Политика
Голосование по Конституции: зачем Путин обратится к гражданам
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к гражданам страны в преддверии 1 июля — основного дня голосования по поправкам к Конституции.
REGNUM 03:50
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости 21:36
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Происшествия
В Петербурге молния убила семилетнего ребенка
Семилетний ребенок погиб от удара молнии на берегу Финского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 16:06
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги»
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
Взгляд.ру вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Общество
Расшифрован геном «пекинского» коронавируса
Китайские специалисты расшифровали геном коронавируса COVID-19, найденного на рынке "Синьфади" в Пекине.
Вести.Ru 21:53
Политика
Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос
Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в выборах президента Республики Беларусь, доставили на допрос вместе с сыном Эдуардом, сообщает в телеграм-канале Белтелерадиокомпании .
ИжевскИнфо.РУ 06:39
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 08:46
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
Новости Югры 07:52
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
Игры
Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Известия 22:05
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Единоборства
Отец Хабиба вылечился от коронавируса
Газета.Ru 15:49
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»
Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК 09:37
Происшествия
Юношу из Улан-Удэ судят за подготовку массового убийства в техникуме
По данным следствия, 19-летний молодой человек систематически просматривал в Интернете новости и видео о массовых убийствах людей в учебных заведениях России и решил повторить то же самое в Улан-Удэ, сообщает 18 июня пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия.
Аргументы и Факты - Бурятия 06:29
Общество
Приморцев бесплатно протестируют на коронавирус
С 22 по 29 июня взрослые и дети, проживающие в Приморском крае, смогут пройти тестирование на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 22:21