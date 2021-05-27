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Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного

До сегодняшнего дня попытки адвоката посетить Протасевича в СИЗО были безрезультатными. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич.В источнике

С чего всё началось

Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного

Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила РИА Новости, что в четверг встретилась с подзащитным, он "жив, здоров".
РИА Новостивчера в 14:16

Подробнее о событии

Белорусский оппозиционер Протасевич впервые встретился со своим адвокатом

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Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного

РИА Новостивчера в 14:16

Адвокат задержанного оппозиционного блогера Протасевича посетила подзащитного

ТАССвчера в 14:52

«Он бодрый, позитивный и веселый». К экс-главреду NEXTA впервые допустили адвоката

Дождьвчера в 14:30

Адвокат добрался до белоруса Протасевича, россиянка Сапега остается без защитника пятый день

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Адвокат Протасевича заявила, что встретилась со своим подзащитным

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РБКвчера в 15:17

Адвокат встретилась с Романом Протасевичем: «Он бодрый, позитивный и веселый»

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