До сегодняшнего дня попытки адвоката посетить Протасевича в СИЗО были безрезультатными. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич.

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С чего всё началось Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила РИА Новости, что в четверг встретилась с подзащитным, он "жив, здоров". РИА Новости вчера в 14:16