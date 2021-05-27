Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного
Адвокат белорусского оппозиционера и экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Инесса Оленская провела встречу с подзащитным.
Адвокат Протасевича Инесса Оленская пыталась встретиться со своим подзащитным во вторник, однако обе стороны получили отказ.
Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
С чего всё началось
Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного
Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила РИА Новости, что в четверг встретилась с подзащитным, он "жив, здоров".
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