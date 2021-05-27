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Общество

Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного

До сегодняшнего дня попытки адвоката посетить Протасевича в СИЗО были безрезультатными. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич.В источнике
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С чего всё началось

Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного

Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила РИА Новости, что в четверг встретилась с подзащитным, он "жив, здоров".
РИА Новостивчера в 14:16

Подробнее о событии

Адвокат Протасевича заявила, что встретилась со своим подзащитным

Свободная Прессавчера в 15:12

Адвокат задержанного оппозиционного блогера Протасевича посетила подзащитного

ТАССвчера в 14:52

«Он бодрый, позитивный и веселый». К экс-главреду NEXTA впервые допустили адвоката

Дождьвчера в 14:30

Адвокат добрался до белоруса Протасевича, россиянка Сапега остается без защитника пятый день

Фонтанка.Рувчера в 14:21

Адвокат сообщила о состоянии Протасевича

РБКвчера в 15:17

Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного

РИА Новостивчера в 14:16

Адвокат не смогла встретиться с Протасевичем

ФАНвчера в 22:17

Адвокат встретилась с Романом Протасевичем: «Он бодрый, позитивный и веселый»

КП - Беларусьвчера в 13:10
Интересное

Россия выступила за проведение ICAO расследования ситуации с бортом Ryanair

Россия в ходе незапланированного заседания Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с ситуацией с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair выступила за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
ТАССвчера в 16:02

Губернатор Александр Моор выступил в облдуме с отчетом о работе правительства в 2020 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед депутатами Тюменской областной Думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.
Московский Комсомолец Тюменьвчера в 13:50

Власти США обязали трубопроводные компании отчитываться о киберинцидентах

Управление по безопасности на транспорте, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, в четверг издало директиву, согласно которой трубопроводные компании и операторы трубопроводов обязаны информировать федеральные власти об инцидентах, связанных с кибербезопасностью.
ТАССвчера в 06:52

Макрон поучаствовал в концерте метал-группы в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на частном концерте пародийно-металлической группы ULTRA VOMIT после того, как пообещал, что если их видео наберет 10 миллионов просмотров, то следующую съемку они смогут провести в Елисейском дворце.
Радио Sputnik25 мая в 03:34

Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет

Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15–24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи.
РИА Новости18:30