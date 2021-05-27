Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного
До сегодняшнего дня попытки адвоката посетить Протасевича в СИЗО были безрезультатными. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич.В источнике
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Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного
Инесса Оленская, адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила РИА Новости, что в четверг встретилась с подзащитным, он "жив, здоров".
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