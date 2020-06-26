Общество

BFM.ruBFM.ruАдвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
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с чего всё началось

«Путин не просил садиться за руль»: Ефремов сделал политическое заявление

Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили.
Московский Комсомолецвчера в 15:06

Подробнее о событии

Ефремов рассказал о своей политической позиции

Известия10:10

Ефремов сделал заявление о Путине

Вести.Ru08:20

Ефремов сделал «политическое» заявление об уголовном деле

URA.Ruвчера в 17:47

Ефремов выступил с политическим заявлением

РИА Новости07:27

Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль

Росбалтвчера в 16:59

Михаил Ефремов отрёкся от оппозиции: «Ничего не имею против личности Путина»

Царьградвчера в 16:04

«Путин не просил садиться за руль»: Ефремов сделал политическое заявление

Московский Комсомолецвчера в 15:06
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:29
1
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
316
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
3,8K
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
19
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
743
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере

«Сельта» сыграла вничью с каталонской «Барселоной» в матче 32-го тура испанской Примеры.
RT на русском 12:59
Происшествия

Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой

В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.
РБК 10:12
75
Общество

Роспотребнадзор Ленобласти предписал Дрозденко не открывать «Меги»

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти обратилось к губернатору региона Александру Дрозденко с предписанием о недопустимости открытия торговых центров "Мега" из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
ЗакC.Ру 10:58
51
Технологии

Информация об учениках Skyeng выставлена на продажу

Сразу на ум приходит продажа конкурентам.
The GEEK 07:16
5
Политика

Минск запросил у Швейцарии информацию о «счёте» сына Лукашенко

Минск, 27 июня 2020, 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse.
REGNUM 09:19
29
Политика

Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

РИА Новости 11:56
5
Политика

США дадут Украине 50 миллионов долларов на летальные средства обороны

Украина может получить от США 50 миллионов долларов на летальные средства обороны.
Lenta.ru 12:41
7
Армия и оружие

Адмирал США предупредил об опасности российских подлодок в Средиземном море

Россия превращает Восточное Средиземноморье в одну из самых милитаризованных зон в мире благодаря присутствию подлодок.
Известия 08:39
3
Шоу-бизнес

Актёр Джан Яман кардинально сменил имидж

Джан Яман кардинально сменил имидж, изменившись ради новой роли.
Актуальные Новости 11:32
Происшествия

В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
4
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
982
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
929
Общество

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa 06:16
2,6K
Общество

Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту

«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
65
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
1,8K
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
97
Футбол

«Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов

Дортмундская "Боруссия". которая ранее гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, в 34-м туре бундеслиги проиграла дома "Хоффенхайму" - 0:4. Покер оформил Андрей Крамарич (8, 30, 48, 50-я).
РИА Новости 11:47
Футбол

«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов»

RT на русском 10:17
1
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с сильным ветром

В ближайший час с сохранением до 20:00 27 июня местами в Московской области ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 12–17 метров в секунду, — сообщили в МЧС региона журналистам РИА Новости.
News.ru 07:32
6
Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
1
Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
1,3K
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
87
Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ 10:56
298
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию

Мясников отметил, что если регулярно употреблять лекарства от изжоги, то это может привести к замедлению всасывания магния.
Evo-rus.com вчера в 09:36
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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