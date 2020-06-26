Общество
BFM.ruАдвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
Читать в источнике
Оценить828
с чего всё началось
Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили.Московский Комсомолецвчера в 15:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 01:50
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек.
Известия 13:35
Общество
Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»
Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Происшествия
Второй строительный кран упал из-за ветра в Набережных Челнах
Второй башенный кран упал из-за ветра с дождем в Набережных Челнах, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление МЧС по Татарстану.
Газета.Ru 13:56
Технологии
Информация об учениках Skyeng выставлена на продажу
Сразу на ум приходит продажа конкурентам.
The GEEK 07:16
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
За купеобразную версию F7x в комплектациях Elite и Premium отныне просят от 1 миллиона 689 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 06:40
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Политика
США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России»
Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.
РИА Новости 13:37
Здоровье
Врач рассказал о том, какие продукты предназначены для очищения легких
Медики назвали топ-10 продуктов, которые активно способствуют очищению лёгких, пишет «Царьград».
Парламентская газета вчера в 09:43
Наука
Японские врачи могут прогнозировать болезни человека на три года
Evo-rus.com 08:34
Спорт
Ласицкене не поддерживает обращение комиссии спортсменов к МОК
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поддерживает открытое письмо комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики в адрес World Athletics и Международного олимпийского комитета.
Спорт-Экспресс 13:16
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения
ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
Наука
Физики впервые подтвердили регистрацию солнечных нейтрино CNO-цикла
Установка позволяет ежедневно регистрировать порядка ста событий, однако трудность заключается в том, что детектор улавливает нейтрино сразу от всех возможных процессов — начиная от протон-протонного цикла, который составляет основу термоядерных реакций в Солнце, и заканчивая радиоактивными распадами в земных недрах.
N+1 09:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06