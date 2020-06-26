Общество

BFM.ruBFM.ruАдвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
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с чего всё началось

«Путин не просил садиться за руль»: Ефремов сделал политическое заявление

Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили.
Московский Комсомолецвчера в 15:06

Подробнее о событии

Ефремов сделал заявление о Путине

Вести.Ru08:20

Ефремов выступил с политическим заявлением

РИА Новости07:27

Михаил Ефремов отрёкся от оппозиции: «Ничего не имею против личности Путина»

Царьградвчера в 16:04

Осташко объяснил, почему «артист и клоун» Ефремов внезапно заявил о своей аполитичности

ФАН05:41

Ефремов сделал «политическое» заявление об уголовном деле

URA.Ruвчера в 17:47

Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль

Росбалтвчера в 16:59

Эксперт объяснил внезапное политическое заявление Михаила Ефремова

Московский Комсомолец06:35
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Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 01:50
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Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
1K
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек.
Известия 13:35
4,4K
Общество

Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»

Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
6
Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
1
Происшествия

Второй строительный кран упал из-за ветра в Набережных Челнах

Второй башенный кран упал из-за ветра с дождем в Набережных Челнах, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление МЧС по Татарстану.
Газета.Ru 13:56
Технологии

Информация об учениках Skyeng выставлена на продажу

Сразу на ум приходит продажа конкурентам.
The GEEK 07:16
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
1,4K
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

За купеобразную версию F7x в комплектациях Elite и Premium отныне просят от 1 миллиона 689 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 06:40
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

Интерфакс 03:26
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Политика

США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России»

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.
РИА Новости 13:37
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Здоровье

Врач рассказал о том, какие продукты предназначены для очищения легких

Медики назвали топ-10 продуктов, которые активно способствуют очищению лёгких, пишет «Царьград».
Парламентская газета вчера в 09:43
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Наука

Японские врачи могут прогнозировать болезни человека на три года

Evo-rus.com 08:34
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Спорт

Ласицкене не поддерживает обращение комиссии спортсменов к МОК

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поддерживает открытое письмо комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики в адрес World Athletics и Международного олимпийского комитета.
Спорт-Экспресс 13:16
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
19
Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
19
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
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Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
3
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
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Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения

ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
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Наука

Физики впервые подтвердили регистрацию солнечных нейтрино CNO-цикла

Установка позволяет ежедневно регистрировать порядка ста событий, однако трудность заключается в том, что детектор улавливает нейтрино сразу от всех возможных процессов — начиная от протон-протонного цикла, который составляет основу термоядерных реакций в Солнце, и заканчивая радиоактивными распадами в земных недрах.
N+1 09:26
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
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