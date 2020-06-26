Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили.

с чего всё началось

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

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