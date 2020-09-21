Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича

Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
ТАСС04:21
Подробнее о событии
РИА Новости

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

РИА Новости04:32
31 канал Челябинска

Адвокат «Тесака»: «Экспертиза исключает версию о том, что он мог покончить с собой»

31 канал Челябинска07:22
74.ru

Эксперт поставил под сомнение вывод об убийстве Тесака в СИЗО Челябинска

74.ru05:56
Газета.Ru

Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством

Газета.Ru04:33
КП - Челябинск

«Самостоятельно нанести такие раны — невозможно»: эксперт проанализировала фотографию мертвого Тесака

КП - Челябинск07:47
ТАСС

Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича

ТАСС04:21
Комсомольская правда

Адвокат Тесака рассказал об итогах независимой экспертизы по повреждениям на его теле

Комсомольская правда04:17

Лечившего Ющенко врача удивило молчание немецких врачей Навального

Австрийский врач Михаэль Цимпфер, лечивший кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко при подозрении на отравление в 2004 году, в интервью РИА Новости выразил удивление тем, что немецкие врачи Алексея Навального в берлинской клинике Charite ни разу не выступали с заявлениями, что, на его взгляд, вызывает аналогии с похожим молчаливым поведением британских медиков в деле Скрипалей.
РИА Новости07:07

Небензя заявил о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в стране и поддерживают силы Халифы Хафтара.
РИА Новости04:40

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
799

Центр «Досье»: спецслужбы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы скрыть возможную роль российских и аргентинских чиновников в «кокаиновом деле»

Спецслужбы и правоохранительные органы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы снизить политическую значимость "кокаинового дела" и избежать полного изучения всех деталей, а также скрыть возможную причастность высокопоставленных российских и аргентинских чиновников к контрабанде наркотиков.
Новая газета07:40
3