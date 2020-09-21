Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством
Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.В источнике
С чего всё началось
Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича
Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
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