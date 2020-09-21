Лечившего Ющенко врача удивило молчание немецких врачей Навального

Австрийский врач Михаэль Цимпфер, лечивший кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко при подозрении на отравление в 2004 году, в интервью РИА Новости выразил удивление тем, что немецкие врачи Алексея Навального в берлинской клинике Charite ни разу не выступали с заявлениями, что, на его взгляд, вызывает аналогии с похожим молчаливым поведением британских медиков в деле Скрипалей.