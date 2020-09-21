Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством
Адвокат Алексей Михальчик заявил, что проведенная по фотографиям экспертиза травм Максима Марцинкевича (Тесака) исключает версию о том, что он мог покончить с собой. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
Адвокат: независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не сам нанес себе травмы
Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
ТАСС04:00
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Адвокат Тесака рассказал об итогах независимой экспертизы по повреждениям на его теле
Комсомольская правда04:17