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Газета.Ru
Газета.Ru

Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством

Адвокат Алексей Михальчик заявил, что проведенная по фотографиям экспертиза травм Максима Марцинкевича (Тесака) исключает версию о том, что он мог покончить с собой. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат: независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не сам нанес себе травмы

Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
ТАСС04:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Адвокат Тесака рассказал об итогах независимой экспертизы по повреждениям на его теле

Комсомольская правда04:17
РБК

Адвокат усомнился в причинах смерти Тесака после экспертизы по фото

РБК05:19
Урал-пресс-информ

Мнение эксперта: Максим Марцинкевич не мог убить себя, ему помогли

Урал-пресс-информ05:09
РИА Новости

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

РИА Новости04:32
74.ru

Эксперт поставил под сомнение вывод об убийстве Тесака в СИЗО Челябинска

74.ru05:56
Фонтанка.Ру

Адвокат Марцинкевича: Эксперт по фотографиям сделал вывод о том, что Тесак не сам нанес себе смертельные раны

Фонтанка.Ру04:10
ТАСС

Адвокат: независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не сам нанес себе травмы

ТАСС04:00

С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград

Американцы прорабатывают нападение на Калининград Военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер полагает, что для успешного прорыва системы ПВО Калининграда США необходимо больше стратегических бомбардировщиков.
Экономика сегодня05:23
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
3

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета05:52
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Мессенджер WhatsApp получит поддержку нескольких устройств

Изображение взято с: wikimedia.org По некоторым данным, указанная функция уже находится в завершающей стадии разработки и в обозримом будущем будет запущена в работу, позволяя использовать мессенджер с нескольких разных устройств под одной учетной записью.
Актуальные Новости02:42
8

Эксперты подтвердили расистские оскорбления Гонсалеса в адрес Неймара

Эксперты, которые специализируются на чтении по губам, подтвердили информацию о том, что бразильский форвард «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны игрока «Марселя» Альваро Гонсалеса.
Vprognoze.ru06:17

В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM05:05
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«Досье»: Часть контрабандного кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам

Ранее Ковальчук утверждал, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигареты и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.
Эхо Москвы05:31
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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