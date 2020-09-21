Адвокат Алексей Михальчик заявил, что проведенная по фотографиям экспертиза травм Максима Марцинкевича (Тесака) исключает версию о том, что он мог покончить с собой. Об этом сообщает РИА "Новости".

С чего всё началось Адвокат: независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не сам нанес себе травмы Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик. ТАСС 04:00