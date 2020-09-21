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Газета.Ru
Газета.Ru

Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством

Адвокат Алексей Михальчик заявил, что проведенная по фотографиям экспертиза травм Максима Марцинкевича (Тесака) исключает версию о том, что он мог покончить с собой. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат: независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не сам нанес себе травмы

Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
ТАСС04:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством

Газета.Ru04:33
РИА Новости

Адвокат рассказал о результатах экспертизы после смерти «Тесака»

РИА Новости04:32
Фонтанка.Ру

Адвокат Марцинкевича: Эксперт по фотографиям сделал вывод о том, что Тесак не сам нанес себе смертельные раны

Фонтанка.Ру04:10
Комсомольская правда

Адвокат Тесака рассказал об итогах независимой экспертизы по повреждениям на его теле

Комсомольская правда04:17
Московский Комсомолец

Независимый эксперт:Тесак «не мог нанести себе сам» смертельные ранения

Московский Комсомолец04:14
Lenta.ru

Адвокат семьи Тесака раскрыл результаты экспертизы ран на его теле

Lenta.ru04:19
ТАСС

Адвокат: независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не сам нанес себе травмы

ТАСС04:00

Здравоохранение Владимирской области возглавила Елена Утёмова

До второго очного этапа дошли четверо из них: главврач Владимирского дома ребенка Лариса Горячева, заместитель директора дирекции Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ Олег Черняховский, главный врач Родниковской ЦРБ Ивановской области Светлана Москвина и собственно Елена Утёмова.
Призыв (г. Владимир)03:30
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В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости03:41

Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок

В соцсетях "ВКонтакте" и Facebook Пинус в свой 46-й день рождения 17 сентября опубликовала пост, сообщив, что у нее есть мечта – собственная муфельная печь для обжига керамики, которая стоит около 100 тысяч рублей.
РИА Новости04:46
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Герберт Ефремов опроверг утверждение Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружие на основе полученной информации о подобных технологиях у США.
Газета.Ru03:31
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала проект федерального закона, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15