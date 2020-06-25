Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАдвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом он заявил в беседе с «Эхом Москвы», опубликованной на YouTube.
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Интервью: Эльман Пашаев

А. Нарышкин― Всем добрый день. У микрофона – Алексей Нарышкин. И у нас на связи со студией Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова.
Эхо Москвы23 июня в 15:22

Подробнее о событии

Адвокат: Ефремов готов выплатить семье Захарова больше, чем может назначить суд

Вести.Ru03:25

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

РБК01:20

Адвокат заявил о готовности Ефремова «усыновить» детей из семьи Захарова

РИА Новостивчера в 22:32

Добровинский осудил желание Ефремова усыновить детей погибшего в ДТП, назвав «спекуляцией»

Народные новости02:57

Адвокат Пашаев: Ефремов готов усыновить несовершеннолетних родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова

Дни24вчера в 04:36

Ефремов готов усыновить несовершеннолетних родственников Захарова

7Дней.ру23 июня в 20:00

Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова

Вокруг ТВ23 июня в 14:49
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Происшествия

На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 24 июня 2020, 10:53 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:53
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Lenta.ru вчера в 19:14
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Здоровье

192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан 03:33
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Происшествия

В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на самодельном плоту

Самодельный плот с тремя мальчиками перевернулся в заполненном водой карьере у поселка Херпучи Хабаровского края, один ребенок спасся, двое утонули, сообщает ГУМЧС России по региону в четверг.
РИА Новости 00:00
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
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Политика

В делегации президента Киргизии выявили коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Путешествия

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
1,2K
Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Российский траулер, на борту которого находится 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс.
Газета.Ru 02:46
7
Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат еще раз по 10 тысяч рублей

Семьи с детьми до 16 лет ещё раз получат выплату по 10 тысяч рублей.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 02:17
6,6K
Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
17
Политика

Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Общество

Темпы распространения коронавируса в США рванули вверх

Как сообщает издание The New York Times, в США зарегистрировано больше 35 000 случаев заражения коронавирусом.
Live24 02:22
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
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Общество

Собчак пригрозила судом изданию Business Insider

Москва, 25 июня 2020, 10:00 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак намерена подать иск против немецкого аналитического портала Business Insider, выпустившего материал о её реакции на протесты в США.
REGNUM 03:00
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Здоровье

В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса

Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.
REGNUM 03:01
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Общество

В России выявлено 7113 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 7113 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:31
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Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
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Кино

Netflix представит коллекцию короткометражек об изоляции

Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску коллекцию короткометражных фильмов, посвящённых жизни в изоляции.
News.ru 23 июня в 10:55
Общество

В Татарстане подтвердили 40 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане зафиксированы 40 новых случаев COVID-19, все контактные.
Коммерсантъ Казань 03:46
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Политика

Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
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Общество

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
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Политика

Захарова прокомментировала заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах» России перед Украиной, пишет портал Politexpert.
Аргументы и Факты 23 июня в 17:04
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Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 12:34
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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