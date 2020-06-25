Происшествия
Lenta.ruАдвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом он заявил в беседе с «Эхом Москвы», опубликованной на YouTube.
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с чего всё началось
А. Нарышкин― Всем добрый день. У микрофона – Алексей Нарышкин. И у нас на связи со студией Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова.Эхо Москвы23 июня в 15:22
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Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова
Вокруг ТВ23 июня в 14:49
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Происшествия
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 24 июня 2020, 10:53 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:53
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Lenta.ru вчера в 19:14
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:33
Происшествия
В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на самодельном плоту
Самодельный плот с тремя мальчиками перевернулся в заполненном водой карьере у поселка Херпучи Хабаровского края, один ребенок спасся, двое утонули, сообщает ГУМЧС России по региону в четверг.
РИА Новости 00:00
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Политика
В делегации президента Киргизии выявили коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Путешествия
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Российский траулер, на борту которого находится 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс.
Газета.Ru 02:46
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат еще раз по 10 тысяч рублей
Семьи с детьми до 16 лет ещё раз получат выплату по 10 тысяч рублей.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 02:17
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Общество
Темпы распространения коронавируса в США рванули вверх
Как сообщает издание The New York Times, в США зарегистрировано больше 35 000 случаев заражения коронавирусом.
Live24 02:22
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Общество
Собчак пригрозила судом изданию Business Insider
Москва, 25 июня 2020, 10:00 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак намерена подать иск против немецкого аналитического портала Business Insider, выпустившего материал о её реакции на протесты в США.
REGNUM 03:00
Здоровье
В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.
REGNUM 03:01
Общество
В России выявлено 7113 новых случаев заболевания коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировано 7113 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:31
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Кино
Netflix представит коллекцию короткометражек об изоляции
Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску коллекцию короткометражных фильмов, посвящённых жизни в изоляции.
News.ru 23 июня в 10:55
Общество
В Татарстане подтвердили 40 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Татарстане зафиксированы 40 новых случаев COVID-19, все контактные.
Коммерсантъ Казань 03:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика
Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины
Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Общество
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
Политика
Захарова прокомментировала заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах» России перед Украиной, пишет портал Politexpert.
Аргументы и Факты 23 июня в 17:04
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 12:34