А. Нарышкин― Всем добрый день. У микрофона – Алексей Нарышкин. И у нас на связи со студией Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова.

с чего всё началось

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом он заявил в беседе с «Эхом Москвы», опубликованной на YouTube.

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

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