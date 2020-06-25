Стали известны результаты новой судебно-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова. Отметим, в видеообращении, которое Ефремов записал после аварии, актер сам заявил, что готов оказать родным погибшего материальную помощь.

с чего всё началось

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом он заявил в беседе с «Эхом Москвы», опубликованной на YouTube.

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

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