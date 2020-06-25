Происшествия
Lenta.ruАдвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом он заявил в беседе с «Эхом Москвы», опубликованной на YouTube.
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с чего всё началось
Адвокат Михаила Ефремова: «Размер компенсации по суду будет около миллиона. Эту сумму мы соберем одним звонком»
Стали известны результаты новой судебно-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова. Отметим, в видеообращении, которое Ефремов записал после аварии, актер сам заявил, что готов оказать родным погибшего материальную помощь.StarHit.ruвчера в 11:00
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Ефремов хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам Захарова: «готов даже усыновить»
Московский Комсомолец00:17
Адвокат Михаила Ефремова назвал сумму компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова
Вокруг ТВвчера в 13:06
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Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Футбол
Футболисты «Локомотива» изолировались на базе из-за коронавируса
Решение о самоизоляции клуба было принято из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в Российской премьер-лиге.
Piter.tv вчера в 10:56
Общество
В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором
По данным местных СМИ, Сопчук, являющаяся супругой депутата Госдумы Сергея Сопчука, обратилась к представителю Генпрокуратуры в перерыве заседания по делу Пушкарева после того, как прокурор упомянул в своем выступлении депутата.
РИА Новости 01:33
Общество
Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе
Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
REGNUM 01:46
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В Прикамье началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
С 25 июня в России и Пермском крае началась процедура голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
РБК Пермский край 00:53
Политика
Трамп заявил, что США перебросят часть войск из Германии в Польшу
ТАСС вчера в 17:18
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости вчера в 12:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru 23 июня в 12:01
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Экономика
ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора
ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора Отсутствие системного контроля за элеваторами продолжает осложнять бизнес участников зернового рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Общество
Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве
Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Центральной России и Москве, сообщили избирательные комиссии российских субъектов.
Политика Сегодня 02:30
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Известия вчера в 23:20
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Коммерсантъ вчера в 21:55
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Здоровье
Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых
Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фм вчера в 22:09
Игры
Видео: 9 минут игрового процесса и подробности разработки ролевого экшена Biomutant
Как и было объявлено, в рамках фестиваля Summer of Gaming 2020 состоялась премьера нового отрывка игрового процесса ролевого экшена Biomutant от издательства THQ Nordic и студи Experiment 101.
3DNews 02:24
Интернет
Google введет автоматическое удаление истории местоположений
Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.
Комсомольская правда вчера в 15:02
Авто
Haval F7x для России получил новый мотор и подешевел
Китайское кросс-купе Haval F7x обзавелось в России 1,5-литровым турбодвигателем, который ранее был доступен только на паркетнике F7.
Авторамблер 23 июня в 09:04
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия 23 июня в 22:53
Общество
За работу 1 июля оплатят в повышенном размере
"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
Футбол
Лэмпард опроверг интерес «Челси» к Хаверцу
«Челси» не претендует на игрока леверкузенского «Байера» Кая Хаверца.
Матч ТВ вчера в 08:28
Культура
Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»
Афиша Daily вчера в 05:13
Общество
Президент России подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
О второй единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей для детей до 16 лет сообщил Владимир Путин в ходе обращения к нации 23 июня.
АТВмедиа вчера в 05:00
Здоровье
Врачи Коммунарки отмечают безразличие сургутян к своему здоровью
Медики из Коммунарки, которые прибыли в Югру в начале недели и уже несколько дней работают в «красной зоне» СОКБ, с удивлением отмечают полное безразличие к своему здоровью даже тех сургутян, которые страдают хроническими заболеваниями, сообщает sitv.ru.Первое, что бросилось в глаза экспертам из Москвы, - это полное отрицание в городе реальности угрозы.
Вестник 01:04
Общество
Жители поселка в Алтайском крае перекрыли дорогу из-за проблем с водой
Жители поселка Сибирская Долина под Барнаулом перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением. Об этом сообщает издание «Алтапресс».
Дождь 02:48