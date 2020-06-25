Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАдвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом он заявил в беседе с «Эхом Москвы», опубликованной на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

Адвокат Михаила Ефремова: «Размер компенсации по суду будет около миллиона. Эту сумму мы соберем одним звонком»

Почти все время, прошедшее с момента страшного ДТП, представители Михаила Ефремова пытались договориться с родственниками Сергея Захарова и передать им денежную компенсацию от актера, однако те отказались.
StarHit.ruвчера в 11:00

Подробнее о событии

Ефремов «готов усыновить» несовершеннолетних родственников Захарова

РИА Новостивчера в 22:32

Ефремов объявил о готовности усыновить детей погибшего Захарова

Народные новостивчера в 23:14

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru00:08

Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова

РБКвчера в 22:07

Ефремов хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам Захарова: «готов даже усыновить»

Московский Комсомолец00:17

Адвокат Михаила Ефремова назвал сумму компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова

Вокруг ТВвчера в 13:06

Адвокат Михаила Ефремова: «Размер компенсации по суду будет около миллиона. Эту сумму мы соберем одним звонком»

StarHit.ruвчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Общество

Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 05:51
371
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,5K
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости вчера в 12:27
1,8K
Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
10
Общество

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался

Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
2
Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС вчера в 08:33
1,2K
Общество

В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей

Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
6,5K
Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Компания Apple в рамках онлайн-конференции WWDC 2000 официально объявила об отказе от процессоров Intel и переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Деловое.ТВ 23 июня в 10:05
21
Культура

Степаненко лишилась работы на ТВ

Известная российская юмористка Елена Степаненко стала ведущей авторского шоу «Еще не вечер!», которое выходит на телеканале «Россия 1». Артистка поразила зрителей своей молодостью и красотой.
Рамблер 23 июня в 06:16
185
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
291
Общество

Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды

Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
53
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
550
Общество

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

Магаданские власти приняли решение о закрытии на карантин китайского рынка на территории областного центра в связи с выявлением там коронавирусной инфекции у 12 работников.
ТАСС 00:15
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
216
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
6,9K
Экономика

ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.
ПРАЙМ вчера в 17:15
Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:12
35
Происшествия

В Хабаровском крае при переворачивании плота утонули двое детей

REGNUM 00:25
1
Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 23 июня в 03:50
25
Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
63
Футбол

«Реал» обыграл «Мальорку» и стал лидером чемпионата Испании

ProstoProSport вчера в 23:14
Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46
68
Происшествия

Что произошло за ночь 25 июня. Коротко

В Москве скончались еще 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Новая газета 01:00
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
126
Игры

Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition

Чемпионат вчера в 06:27
3
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме.
РИА Новости вчера в 20:44
159
Общество

Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»

Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня вчера в 01:16
7
Общество

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru вчера в 15:45
232
Политика

Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму

Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru вчера в 13:08
2,8K
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное