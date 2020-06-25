Происшествия
Lenta.ruАдвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом он заявил в беседе с «Эхом Москвы», опубликованной на YouTube.
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с чего всё началось
Адвокат Михаила Ефремова: «Размер компенсации по суду будет около миллиона. Эту сумму мы соберем одним звонком»
Почти все время, прошедшее с момента страшного ДТП, представители Михаила Ефремова пытались договориться с родственниками Сергея Захарова и передать им денежную компенсацию от актера, однако те отказались.StarHit.ruвчера в 11:00
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Ефремов хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам Захарова: «готов даже усыновить»
Московский Комсомолец00:17
Адвокат Михаила Ефремова назвал сумму компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова
Вокруг ТВвчера в 13:06
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Общество
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 05:51
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости вчера в 12:27
Общество
Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме
Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался
Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС вчера в 08:33
Общество
В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
Гаджеты
Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac
Компания Apple в рамках онлайн-конференции WWDC 2000 официально объявила об отказе от процессоров Intel и переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Деловое.ТВ 23 июня в 10:05
Культура
Степаненко лишилась работы на ТВ
Известная российская юмористка Елена Степаненко стала ведущей авторского шоу «Еще не вечер!», которое выходит на телеканале «Россия 1». Артистка поразила зрителей своей молодостью и красотой.
Рамблер 23 июня в 06:16
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Общество
Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды
Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
В Магадане закрыли на карантин китайский рынок
Магаданские власти приняли решение о закрытии на карантин китайского рынка на территории областного центра в связи с выявлением там коронавирусной инфекции у 12 работников.
ТАСС 00:15
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Экономика
ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.
ПРАЙМ вчера в 17:15
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 23 июня в 03:50
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Футбол
«Реал» обыграл «Мальорку» и стал лидером чемпионата Испании
ProstoProSport вчера в 23:14
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46
Происшествия
Что произошло за ночь 25 июня. Коротко
В Москве скончались еще 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Новая газета 01:00
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Игры
Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»
Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня вчера в 01:16
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США
Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru вчера в 15:45
Политика
Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму
Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru вчера в 13:08