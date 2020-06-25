Почти все время, прошедшее с момента страшного ДТП, представители Михаила Ефремова пытались договориться с родственниками Сергея Захарова и передать им денежную компенсацию от актера, однако те отказались.

с чего всё началось

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом он заявил в беседе с «Эхом Москвы», опубликованной на YouTube.

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Общество Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко. 371

Общество Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу. 2

Гаджеты Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac Компания Apple в рамках онлайн-конференции WWDC 2000 официально объявила об отказе от процессоров Intel и переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac. 21

Культура Степаненко лишилась работы на ТВ Известная российская юмористка Елена Степаненко стала ведущей авторского шоу «Еще не вечер!», которое выходит на телеканале «Россия 1». Артистка поразила зрителей своей молодостью и красотой. 185

Общество Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг. 53

Общество В Магадане закрыли на карантин китайский рынок Магаданские власти приняли решение о закрытии на карантин китайского рынка на территории областного центра в связи с выявлением там коронавирусной инфекции у 12 работников.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,9K

Экономика ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.

Общество Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ». 35

Происшествия Что произошло за ночь 25 июня. Коротко В Москве скончались еще 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3K

Политика Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано. 126

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме. 159