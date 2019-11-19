Происшествия
Газета.RuАдвокат рассказал о попытке суицида Соколова
Как отмечается, экспертиза будет проведена в конце недели. По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями. Защита настаивает на невиновности Соколова, утверждая, что мужчина наговорил на себя во время суда.
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с чего всё началось
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.Интерфакс04:27
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