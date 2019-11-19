Происшествия

Газета.RuГазета.RuАдвокат рассказал о попытке суицида Соколова

Как отмечается, экспертиза будет проведена в конце недели. По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями. Защита настаивает на невиновности Соколова, утверждая, что мужчина наговорил на себя во время суда.
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с чего всё началось

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
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Убившему аспирантку профессору СПбГУ проведут дополнительную психиатрическую экспертизу после попытки суицида

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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

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Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
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«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 11:58
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
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Ребров: «Мы отвечали за свои слова, а сейчас любой может оскорбить в соцсетях и ему ничего не будет»

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Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах

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Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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В Петербурге восьмиклассники ограбили микрокредитную компанию

В Санкт-Петербурге ученики восьмого класса совершили разбойное нападение на микрокредитную компанию.
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США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

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Губернатор потребовал уволить ответственных за столб посреди дороги

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Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
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В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
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Артем Дзюба: на Евро-2020 хотим пройти в четвертьфинал и даже дальше

Хочется, конечно, выйти как минимум в четвертьфинал и даже зайти дальше.
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