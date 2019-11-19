Происшествия

DP.RUDP.RUАдвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, рассматривает разные версии причин убийства, вплоть до мистических. Об этом рассказал во вторник ТАСС его адвокат Александр Почуев.
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