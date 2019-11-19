Происшествия
DP.RUАдвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, рассматривает разные версии причин убийства, вплоть до мистических. Об этом рассказал во вторник ТАСС его адвокат Александр Почуев.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:06, Вашингтон
Происшествия
В Екатеринбурге СК проверит смерть годовалого мальчика
В Свердловской области следователи занялись проверкой по факту смерти ребенка от менингококковой инфекции.
Футбол
Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Общество
В России запустили онлайн-сервис для жалоб на давление силовиков
Платформа под названием «ЗаБизнес.рф» представлена в Российском союзе промышленников и предпринимателей.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
Хоккей
«Трактор» уступил «Йокериту» и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ
Челябинский "Трактор" проиграл финскому "Йокериту" и продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Политика
Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Наука
143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу
Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.
Гаджеты
Samsung запатентовала новый смартфон с 3D-дисплеем
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию компании Samsung, которая зарегистрировала новую уникальную технологию для своих смартфонов — так называемый 3D-дисплей.
Авто
В Китае сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Спорт
В биатлоне могут запретить пули из свинца
Европейскому химическому агентству пришел запрос от Еврокомиссии с просьбой изучить вопрос о возможном запрете на использование свинца в спорте на открытом воздухе, сообщает NRK.
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Шоу-бизнес
Безвольная Лариса Гузеева нацелена вернуть форму
Поправившаяся на десять килограммов Лариса Гузеева поделилась переживаниями в своем "Инстаграм".
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Армия и оружие
СМИ сообщили о похищении десантниками США двух человек в Сирии
Вертолет десантировал солдат у одного из домов в деревне Телль-Ахмар. По информации агентства, американцы похитили там двух молодых людей.
Общество
Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров
Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Спорт
Подчуфарова сравнила себя с Малкиным
Подчуфарова тоже задается этим вопросом. Также надо отметить, что места в сборной для нее уже не находилось - конкуренция высокая.