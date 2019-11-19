Происшествия
DP.RUАдвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, рассматривает разные версии причин убийства, вплоть до мистических. Об этом рассказал во вторник ТАСС его адвокат Александр Почуев.
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Экономика
Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Футбол
Сборная России U-19 разгромила Польшу и вышла в элитный раунд ЧЕ
В матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, юношеская сборная России разгромила команду Польши, благодаря чему заняла второе место в группе и обеспечила себе выход во второй отборочный раунд.
Армия и оружие
Минобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии.
Политика
МИД Турции осудил решение США по израильским поселениям
Турецкий МИД осудил решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Авто
Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Известно, что в основе седана лежит платформа PB, что роднит модель с предыдущим поколением Hyundai Accent и Kia Soluto.
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".
Музыка
София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами
В 2018 году София Ротару сообщила, что больше не будет выступать в России из-за политической обстановки.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Здоровье
Названо условие для легализации марихуаны в России
Евгений Брюн подчеркнул, что вызываемые коноплёй психозы являются шизофреноподобными и очень тяжёлыми в лечении.
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Фигурное катание
Медведева задула свечки в честь дня рождения на бородинском хлебе
Спортсменка задула свечки не на праздничном торте, а на круглой буханке бородинского хлеба.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Премьер Белоруссии пошутил о тумане в отношениях с Россией
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил об «отсутствии тумана» в отношениях двух стран.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.