Происшествия

RT на русскомRT на русскомАдвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

Следователи завершили расследование уголовного дела об авиакатастрофе в Шереметьеве в отношении командира экипажа самолёта SSJ-100 Дениса Евдокимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Герасимова, представляющего интересы шести семей.
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с чего всё началось

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.
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Эксперты полагают, что таким образом Минприроды планирует выполнить цели нацпроекта: через пять лет на утилизацию должна быть направлена треть всех российских отходов.
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Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
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