Общество
РБКАдвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером. Об этом сообщил РБК его адвокат Эльман Пашаев.
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с чего всё началось
Михаил Ефремов обратился к публике через адвоката Эльмана Пашаева с разъяснением по поводу своих выступлений на youtube-канале «Гражданинпоэт» и раскрыл роль политики в его уголовном деле. По словам защитника Михаила Ефремова, он навестил актера в пятницу, 26 июня,чтобы узнать о его самочувствии.Московский Комсомолецвчера в 15:06
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