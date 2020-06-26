Общество

РБКРБКАдвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером. Об этом сообщил РБК его адвокат Эльман Пашаев.
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с чего всё началось

«Путин не просил садиться за руль»: Ефремов сделал политическое заявление

Михаил Ефремов обратился к публике через адвоката Эльмана Пашаева с разъяснением по поводу своих выступлений на youtube-канале «Гражданинпоэт» и раскрыл роль политики в его уголовном деле. По словам защитника Михаила Ефремова, он навестил актера в пятницу, 26 июня,чтобы узнать о его самочувствии.
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Пользователи Сети обрушили шквал критики на Ефремова за его «политическое» заявление

Экономика сегодня18:51

Михаил Ефремов отрёкся от оппозиции: «Ничего не имею против личности Путина»

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Адвокат заявил, что Ефремов не считает себя оппозиционером

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Ефремов сделал «политическое» заявление об уголовном деле

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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

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«Путин не просил садиться за руль»: Ефремов сделал политическое заявление

Московский Комсомолецвчера в 15:06
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Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
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38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 2,4 %. Всего в регионе выявлено 1610 случаев COVID-2019.
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Футбол

Мексика хочет увести у сборной Аргентины 15-летнего рекордсмена Ла Лиги

15-летний футболист родился в Виктории-де-Дуранго (Мексика), но натурализовался в Аргентине.
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
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Общество

Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
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Общество

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом.
Московский Комсомолец 16:37
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
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Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

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Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
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Общество

В Испании правительство решило раздать деньги населению просто так

В Испании власти решили запустить программу по повышению минимального прожиточного минимума, которая предполагает безвозмездную раздачу денег населению.
Евразия Daily 10:49
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу

В следующем туре подопечные Марко Николича примут самарские «Крылья Советов», казанский клуб на выезде сыграет с «Уфой».
Говорит Москва 12:46
Политика

Коломойский просит прокуратуру открыть дело против Порошенко после выхода книги Болтона

В обосновательной части заявления защитник ссылается на факты, приведенные в книге Болтона, которые касаются просьбы Порошенко о введении санкций США против Коломойского.
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ 10:56
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Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
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Происшествия

Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано

Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
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Экономика

Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию

Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
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Футбол

Тренер «Сельты»: «После матча с „Барсой“ есть осадок — могли взять 3 очка»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал ничью в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной» (2:2).Нами был выбран состав, который, как мы считаем, был наиболее подходящим для победы в матче.
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Huawei обновила европейские Mate 10 Pro и P20 Pro до EMUI 10

Компания Huawei выпустила очередное обновление прошивки смартфонов Mate 10 Pro и P20 Pro в Европе — они получили EMUI 10.
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Футбол

Дзюба поблагодарил детей за поддержку

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поблагодарил детей за персональную поддержку.
Газета.Ru 18:42
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В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана

В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
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Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
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Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах

Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36
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Футбол

Глушенков об инциденте с Дзюбой: «Пускай это останется между нами»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков дал комментарий по поводу инцидента с Артёмом Дзюбой в пятничном матче чемпионата России.
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
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Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
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