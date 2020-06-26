Михаил Ефремов обратился к публике через адвоката Эльмана Пашаева с разъяснением по поводу своих выступлений на youtube-канале «Гражданинпоэт» и раскрыл роль политики в его уголовном деле. По словам защитника Михаила Ефремова, он навестил актера в пятницу, 26 июня,чтобы узнать о его самочувствии.

с чего всё началось

Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью. Его семья хотела вызвать скорую помощь, но Ефремов отговорил близких.

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

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