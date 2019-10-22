Общество
РБКАдвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом РБК сообщил его адвокат, Рустам Курмаев. «Сегодня мы получили этому подтверждение», — сказал защитник.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Общество
Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон
Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.
Известия 21:37
Армия и оружие
Россия и Турция приняли меморандум по ситуации в Сирии
Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере Сирии.
Известия 13:49
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском 09:08
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru 17:29
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и.о. посла США на Украине Билл Тейлор перед конгрессом.
РИА Новости 16:48
Политика
Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на «Союзе»
Россия готова обсуждать с США предоставление одного места в корабле "Союз", летящем к Международной космической станции, если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли, заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
РИА Новости 22:39
Гаджеты
Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру
Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.
ГЛАС.RU 17:26
Экономика
McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике
Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.
Газета.Ru 14:17
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru 23:10
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 23:16
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:21
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 12:08
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Здоровье
Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения
В Краснодарском крае врачи приняли остеосаркому четвёртой стадии у пятилетней девочки за растяжение мышц.
News.ru 20 октября в 12:05
Армия и оружие
Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД
Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском 21:17
Политика
МИД РФ назвал выгоду для Киева от признания Крыма российским
Признание Крыма частью России со стороны Киева может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между РФ и Украиной.
ФАН 06:51
Футбол
Константин Зырянов: «Если бы в состав попадали лишь самые талантливые футболисты, у нас выросло бы не одно поколение чемпионов мира»
На вопросы пользователей нашего портала отвечает старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Георгиевич Зырянов.
Bobsoccer 13:57
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 02:13
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39