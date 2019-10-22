Общество

РБКРБКАдвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом РБК сообщил его адвокат, Рустам Курмаев. «Сегодня мы получили этому подтверждение», — сказал защитник.
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Источник: МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела Дубровского

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