Общество
РБКАдвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом РБК сообщил его адвокат, Рустам Курмаев. «Сегодня мы получили этому подтверждение», — сказал защитник.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 01:00, Ашберн
Футбол
Каррера заявил, что готов снова поработать в России
RT на русском вчера в 15:51
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Фигурист Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Фигурист Алексей Ягудин считает, что в хайпе вокруг болезни актрисы Анастасии Заворотнюк виновата ее семья.
Вечерний курьер вчера в 07:08
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Вести.Ru вчера в 01:53
Космос
Для космических туристов в России построят специальный корабль
Аргументы и Факты 00:38
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
Из дома девочка вышла 21 октября. Как пишет Е1.ru, её путь проходил через реку Туру. У воды след школьницы теряется.
REGNUM вчера в 23:18
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать Деррик Льюис
Российский мастер смешанных единоборств Александр Волков 9 ноября в Москве может провести матч-реванш с американцем Дерриком Льюисом, подобное обращение направлено руководству компании UFC, под эгидой которой пройдет вечер единоборств, сообщили РИА Новости в команде российского спортсмена.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика
В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском вчера в 22:30
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Гаджеты
Ожидаемый миллионами iPhone SE 2 станет реальностью уже в январе
Го Минхао (Guo Minghao), известный аналитик Tianfeng Securities, в своем последнем заявлении отметил, iPhone SE 2 будет запущен в производство уже в январе следующего года.
iXBT.com 00:14
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Футбол
Сарри назвал «Локомотив» коварной командой
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт день за днем вчера в 14:48
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру вчера в 14:55
Здоровье
Врач раскрыла смертельную опасность аспирина для детей
Смертельную опасность популярного лекарства в интервью телеканалу «Звезда» раскрыла врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Вечерний курьер вчера в 08:40
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных
В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК вчера в 08:23
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
РБК 21 октября в 19:33
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия 21 октября в 13:00
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети
Газета.Ru вчера в 11:02
Происшествия
Восемь человек отравились на Орском НПЗ
Сотрудник предприятия и рабочие подрядной организации могли отравиться при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива резервуара.
ФедералПресс вчера в 02:47
Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
Lenta.ru вчера в 07:23
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
Военное дело вчера в 09:20
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru вчера в 13:06
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Единоборства
В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью
В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.
РИА Новости вчера в 07:11
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 21 октября в 23:49
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК вчера в 19:15