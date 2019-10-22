Общество

РБКРБКАдвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом РБК сообщил его адвокат, Рустам Курмаев. «Сегодня мы получили этому подтверждение», — сказал защитник.
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МВД отменило уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Дождьвчера в 16:51

СМИ сообщили об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского

74.ruвчера в 15:46

Источник: МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела Дубровского

Znak.comвчера в 13:55

МВД прекратило уголовное преследование бывшего челябинского губернатора

Коммерсантъвчера в 15:24

Адвокат: МВД отменило постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Дубровского

ТАССвчера в 14:55

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

РБКвчера в 14:50

Отменено уголовное дело в отношении экс-губернатора Дубровского

URA.Ruвчера в 15:28
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Футбол

Каррера заявил, что готов снова поработать в России

RT на русском вчера в 15:51
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Фигурист Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк

Фигурист Алексей Ягудин считает, что в хайпе вокруг болезни актрисы Анастасии Заворотнюк виновата ее семья.
Вечерний курьер вчера в 07:08
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Вести.Ru вчера в 01:53
Космос

Для космических туристов в России построят специальный корабль

Аргументы и Факты 00:38
Происшествия

На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала

Из дома девочка вышла 21 октября. Как пишет Е1.ru, её путь проходил через реку Туру. У воды след школьницы теряется.
REGNUM вчера в 23:18
Единоборства

Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать Деррик Льюис

Российский мастер смешанных единоборств Александр Волков 9 ноября в Москве может провести матч-реванш с американцем Дерриком Льюисом, подобное обращение направлено руководству компании UFC, под эгидой которой пройдет вечер единоборств, сообщили РИА Новости в команде российского спортсмена.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика

В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском вчера в 22:30
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Политика

Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Происшествия

По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Гаджеты

Ожидаемый миллионами iPhone SE 2 станет реальностью уже в январе

Го Минхао (Guo Minghao), известный аналитик Tianfeng Securities, в своем последнем заявлении отметил, iPhone SE 2 будет запущен в производство уже в январе следующего года.
iXBT.com 00:14
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Piter.tv вчера в 09:56
Футбол

Сарри назвал «Локомотив» коварной командой

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт день за днем вчера в 14:48
Политика

Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру вчера в 14:55
Здоровье

Врач раскрыла смертельную опасность аспирина для детей

Смертельную опасность популярного лекарства в интервью телеканалу «Звезда» раскрыла врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Вечерний курьер вчера в 08:40
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК вчера в 08:23
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК 21 октября в 19:33
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия 21 октября в 13:00
Шоу-бизнес

Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети

Газета.Ru вчера в 11:02
Происшествия

Восемь человек отравились на Орском НПЗ

Сотрудник предприятия и рабочие подрядной организации могли отравиться при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива резервуара.
ФедералПресс вчера в 02:47
Общество

Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

Lenta.ru вчера в 07:23
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

РБК вчера в 19:51
Политика

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
Военное дело вчера в 09:20
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru вчера в 13:06
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Единоборства

В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью

В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.
РИА Новости вчера в 07:11
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 21 октября в 23:49
Политика

Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»

Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК вчера в 19:15
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