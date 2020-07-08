Доказательств, обосновывающих вину в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, в уголовном деле нет, утверждает его адвокат Иван Павлов.

с чего всё началось

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в государственной измене, находился в разработке ФСБ насколько лет. Такое мнение высказал адвокат Иван Павлов.

Адвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет

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