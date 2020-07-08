Общество

ТАССТАССАдвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в государственной измене, находился в разработке ФСБ насколько лет. Такое мнение высказал адвокат Иван Павлов.
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с чего всё началось

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова в деле о госизмене

Доказательств, обосновывающих вину в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, в уголовном деле нет, утверждает его адвокат Иван Павлов.
ТАСС02:27

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Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова

Коммерсантъ02:57

Адвокат заявил об отсутствии доказательств по делу Ивана Сафронова

Lenta.ru03:28

Сафронов мог находиться в разработке ФСБ несколько лет

URA.Ru04:23

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова по делу о госизмене

Life.ru02:57

Следствие не предъявило никаких доказательств по делу журналиста Сафронова – адвокат

Эхо Москвы03:53

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии доказательств вины подзащитного

Взгляд.ру02:39

Адвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет

ТАСС03:57
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
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У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
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Сергей Харитонов принес извинения Рамзану Кадырову и клубу «Ахмат»

FightTime.ru 04:01
Здоровье

263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 06 июля в 11:34
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
Политическая Экспертиза вчера в 05:26
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Политика

Экс-генерал ФСБ рассказал, как спецслужбы вычисляют шпионов

Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что часто данные об информаторе узнают из-за рубежа.
Говорит Москва 02:46
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Политика

Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в рамках заседания Центризбиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а также возможные нарушения во время плебисцита.
РБК 05:14
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Политика

На Сафронова ФСБ собрала 8 томов уголовного дела

На первом заседании суда выяснилось, что Сафронова заподозрили в работе на чешскую разведку еще 8 лет назад.
Комсомольская правда 02:39
Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM 05:12
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Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
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Общество

Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» 15 лет колонии

ИА Красная Весна вчера в 13:21
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
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Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море

Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 05:07
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Политика

Грузия начнет восстанавливать международное авиасообщение в августе

Правительство Грузии приняло решение восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии, а первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен - Тбилиси - Мюнхен.
ТАСС 03:37
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Футбол

«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Игроки футбольного клуба «Милан» одержали победу над соперниками из «Ювентуса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
Аргументы и Факты вчера в 19:04
Здоровье

Министр Карпунов заболел коронавирусом

Министр здравоохранения Антон Карпунов в последние месяцы стал, наверное, самой критикуемой персоной высшего эшелона региональной власти.
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com вчера в 02:14
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма 06 июля в 10:59
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Экономика

Доля оптимистов в российском бизнесе за полгода сократилась в 2 раза

Компания опросила руководителей бизнесов из 32 стран мира. По доле бизнесменов-оптимистов Россия оказалась четвертой с конца.
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Общество

81 семью в Удмуртии наградили медалью «За любовь и верность»

81 семья в Удмуртии удостоилась медали «За любовь и верность». Эту общественную награду вручают в День семьи, любви и верности с 2008 года.
ИА Удмуртия 04:05
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В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии

Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
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В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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