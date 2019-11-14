Происшествия
Газета.RuАдвоката историку Соколову оплатили коллеги
Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
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с чего всё началось
Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.РИА Новости10:36
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Адвокат: признавшегося в убийстве аспирантки поддерживают «знакомые историки»
Петербургский дневник12:16
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