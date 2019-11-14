Происшествия
RT на русскомКоллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента. «У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — цитирует РИА Новости Почуева.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.РИА Новости10:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат: признавшегося в убийстве аспирантки поддерживают «знакомые историки»
Петербургский дневник12:16
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Политика
Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Наука
Пятый лишний
Китайские биотехнологи все чаще снабжают журналистов громкими новостями.
Политика
Новый министр обороны Украины назвал Россию врагом
Россия — враг Украины, заявил в своем фейсбуке министр обороны последней Андрей Загороднюк.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Происшествия
Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост
По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Подозреваемый в стрельбе, произошедшей 14 ноября в школе калифорнийского города Санта-Кларита, подросток отмечал в этот день свое 16-летие.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Кино
Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»
Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
Здоровье
Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства
Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
Экономика
Отельеры просят ввести невозвратные тарифы
Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.
Футбол
Adidas пытается уладить скандал с новой формой сборной России
Представители Adidas заявили, что разрабатывали дизайн новых формы для сборной в тесном контакте с футбольным союзом и уверены что при сотрудничестве с РФС вместе найдут решение.
Баскетбол
Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге
Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Технологии
Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Общество
Китаец всю ночь играл на смартфоне и ослеп на один глаз
Житель китайского города Шэньчжэнь ослеп на левый глаз из-за того, что слишком много пользовался смартфоном.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».