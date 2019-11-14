Происшествия

RT на русскомRT на русскомКоллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента. «У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — цитирует РИА Новости Почуева.
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Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката

Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.
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