Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.

с чего всё началось

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.

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