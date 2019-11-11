На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Владислава Добоша.

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

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