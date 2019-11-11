Происшествия
Газета.RuАдвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Владислава Добоша.
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Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Депутат бундестага рассказал об ущербе для ФРГ от санкций против РФ
Санкции против России привели к существенным потерям и банкротству предприятий на востоке Германии, заявил депутат бундестага Антон Фризен (партия «Альтернатива для Германии») в интервью РИА Новости.
REGNUM 00:15
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Общество
Леонид Якубович пошутил о своем «тяжелом положении»
Телеведущий Леонид Якубович в беседе с телеканалом RT с иронией высказался на просьбу прокомментировать сообщения СМИ об операции на сердце.
РИА Новости вчера в 23:06
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии 09 ноября в 09:25
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Гаджеты
Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress
Сегодня наш интернет-журнал расскажут о полезных технических новинках.
Сиб.фм вчера в 17:05
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 23:28
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Политика
Дмитрий Песков: Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году
Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года.
Фонтанка.Ру вчера в 23:07
Политика
В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине
24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия вчера в 11:39
ЖКХ
В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора
В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
Авторадио вчера в 23:55
Политика
Асад рассказал об американской политике «проб и ошибок»
Ранее Асад заявлял, что Дональд Трамп стал лучшим президентом США, но не из-за своей политики, а из-за прозрачности заявлений.
RT на русском 00:37
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 09 ноября в 14:23
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Автоспорт
«Судейский беспредел» вынудит Квята стать новым Аленом Простом
Следовательно, Дане, вероятнее всего, реально поможет смена стиля вождения в сторону Алена Проста.
Версия.Инфо вчера в 10:04
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Автопроизводители продолжают поднимать цены на свою продукцию несмотря на общее падение спроса на новые машины.
SpeedMe вчера в 21:44
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Кино
Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал»
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» оставили у поклонников горький осадок из-за расставания с некоторыми из любимых героев вселенной Marvel.
Киноафиша России 08 ноября в 01:21
Шоу-бизнес
Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку
Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели 09 ноября в 23:19
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Политика
Оппозиция Боливии сообщила об ордере на задержание Моралеса
Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо.
Ведомости вчера в 22:48
Технологии
В Китае приступили к разработке сетей 6G
На этой неделе в Китае официально приступили к разработкам и исследованиям в области создания сетей шестого поколения.
Страна Советов on-line вчера в 06:54
Авто
Продажи китайских автомобилей выросли в РФ
По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 23:52
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Газета.Ru вчера в 18:14
Наука
В РАН рассказали о реакции иностранных коллег на дело ФИАНа
В чем абсурдность предъявленных обвинений и какой урон уже нанесло дело ФИАН отечественной науке, рассказал член-корреспондент РАН, замдиректора Института прикладной физики, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ефим Хазанов.
Газета.Ru 00:40
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБК вчера в 16:00