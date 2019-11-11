Происшествия
Газета.RuАдвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Владислава Добоша.
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Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета 16:24
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Единоборства
Российский боец Волков победил американца Харди на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Александр Волков в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Грега Харди.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБК 16:00
Авто
Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» рассказали, почему у одних автомобилей топливный бак справа, а у других – слева.
Автоновости дня 05:40
Политика
Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая
Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.
Известия 19:23
Политика
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Российская газета 20:38
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Политика
Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
RT на русском 05:32
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия 20:37
Политика
В Румынии началось голосование на президентских выборах
Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Румынии.
ТАСС 00:39
Политика
Трамп хочет посетить парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин во время встречи в японской Осаке на саммите "большой двадцатки" направил приглашение американскому лидеру Дональду Трампу в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы.
Народные новости 08 ноября в 13:16
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Здоровье
Педиатрическое отделение детской поликлиники Южно-Сахалинска открылось после капремонта
Сахалин.Инфо 21:12
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец 07:11
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Политика
Польша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.
Газета.Ru 19:13
Происшествия
Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи
Утром в Кемерове из-за столкновения легкового автомобиля и трамвая оказалось затруднено движение по проспекту Кузнецкому и улице Автозаводской.
Комсомольская правда - Кемерово 20:54
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие
Пуски «Союза-2» и «Ангары» с Плесецка обеспечат независимость российского военного космоса
ТАСС 17:36
Шоу-бизнес
На последних сроках беременности Саша Савельева плакала от страха
На последних сроках артистка не могла сдержать слез, вызванных страхом за судьбу своего ребенка.
Bimru.ru вчера в 01:49
Происшествия
Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Гаджеты
Новые AirPods Pro от Apple вызывают головные боли
Пользователи жалуются на головные боли при использовании нового девайса.
Мойка78 08 ноября в 09:46
Шоу-бизнес
Долг перед «Русфондом» за семью Фриске помог погасить известный артист
Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака 4 года назад эстрадной звезды Жанны Фриске, в эфире телепередачи «Звёзды сошлись» сообщил о том, что долг его семьи перед отечественной фандрайзинговой благотворительной организацией «Русфонд» частично погасил некий известный артист.
OAnews 12:50
Экономика
В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%
Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
Российская газета 08 ноября в 12:25
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал интерьер преемника модели Lada 4x4
В базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент на интерьер легкового автомобиля компании «АвтоВАЗ».
Известия 08 ноября в 11:26
Наука
Найдена связь между верой в дьявола и развитием эпидемий
Ученые обнаружили связь между верой в демонов и риском заразиться инфекцией.
Новости Рязани 08 ноября в 13:20