Уголовное дело против сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста Ивана Голунова, действительно возбуждено. Это подтвердили следователи, сообщил 19 декабря защитник журналиста Сергей Бадамшин.

Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских

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