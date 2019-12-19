Происшествия

REGNUMREGNUMАдвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских

Уголовное дело против сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста Ивана Голунова, действительно возбуждено. Это подтвердили следователи, сообщил 19 декабря защитник журналиста Сергей Бадамшин.
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