Общество

РИА НовостиРИА НовостиАдвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА).
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с чего всё началось
Ранее 10 июля ФПА объявила
 о дисциплинарных делах в отношении Пашаева и адвоката Александра Добровинского, который представляет семью погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова.
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