с чего всё началось

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА).

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

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