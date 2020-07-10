Общество
РИА НовостиАдвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА).
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
Кино
Режиссёр «Бэтмена» и сценарист «Клана Сопрано» создают сериал о копах Готэма
Режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз и сценарист Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя») работают над сериалом о правоохранительных силах Готэма.
Игромания.ру 12:17
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Шоу-бизнес
Харламов после заявления о разводе с Асмус начал ходить по вечеринкам
Стендап-комик Гарик «Бульдог» Харламов после заявления о разводе с актрисой Кристиной Асмус начал ходить по вечеринкам.
АБН вчера в 09:59
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Общество
Голикова: разработка вакцины от коронавируса идет по плану
Разработка вакцины от коронавирусной инфекции в России идет согласно утвержденному правительством страны графику, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.
НТВ 12:08
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Происшествия
Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах
БрянскToday вчера в 00:48
Общество
«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля
Коммерсантъ 11:00
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Фигурное катание
Навка включена в состав жюри премии ISU Skating Awards
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил имена судей, вошедших в состав членов жюри премии Skating Awards по фигурному катанию.
Реальное время 08 июля в 07:53
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Общество
Журналисты раскритиковали Навального за его ролик про Сафронова
Журналисты обрушились на блогера Алексея Навального с критикой после его ролика на youtube-канале «Навальный LIVE».
URA.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Политика
Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
BFM.ru 07:51
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Наука
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили у перенесших коронавирус длительные сбои иммунитета.
ToDay News Ufa 00:14
Политика
Украина потратила в этом году $3,6 млн на «стену Яценюка»
Власти Украины в текущем году уже потратили $3,6 млн из 14,8 заявленных на реализацию проекта «Стена» по возведению сооружений на границе с Россией.
Известия 11:37
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 06:31
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей
Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Армия и оружие
Солдаты сирийской армии заблокировали проезд военному патрулю США
На севере Сирии в провинции Хасеке патрулю американских военнослужащих заблокировали путь военнослужащие сирийской армии.
ИА Красная Весна 07:21