Следователи задержали в Москве Александра Вершинина - адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он задержан по подозрению в мошенничестве.

с чего всё началось

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Алексей Кирсанов.

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 7

Футбол Area Napoli: «Наполи» и «Лестер» поборются за Азмуна Как утверждает Area Napoli, на 25-летнего иранца претендуют «Наполи», а также три английских клуба — «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Экономика ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года «Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. 115

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1K

Общество Губернатор Алтайского края внес правки в коронавирусный указ Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес несколько изменений в действующий указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила 17 апреля пресс-служба регионального правительства.

Наука Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией. 1

Общество Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Общество ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. 1,5K

Общество В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Политика Правительство Камчатского края ушло в отставку Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона. 50

Общество Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой. 176

Наука Чем нас не лечат: вакцина от COVID-19 Кто и как делает вакцины от коронавируса, сколько времени это займет, как добровольцы могут помочь ускорить разработки и на какие пять вопросов о вакцине от COVID-19 надо сперва ответить ученым, читайте в новом выпуске рубрики «Чем нас лечат».

Здоровье Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание. 15

Общество Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов. 3