По версии обвинения, Кушиташвили ударил бойца Росгвардии и сломал ему нос. Защита считает, что это росгвардеец напал на Георгия, но, благодаря быстрой реакции спортсмена, сотрудник правопорядка влетел в стену и сам нанес себе увечья.

Адвокаты Кушиташвили показали, как росгвардеец сам сломал себе нос

Общество Росстат не ожидает срывов поставок планшетов для проведения переписи Росстат ожидает, что поставка электронных устройств для проведения Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в текущем году с 1 по 31 октября, будет осуществлена в срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.

Политика Мишустин поручил главам органов власти проанализировать штат Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ поручил руководителям органов власти проанализировать штат и до 1 апреля представить свои предложения по оптимизации его численности, сообщает РИА Новости.

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Политика Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.

Происшествия Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.

Кино Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.

Политика Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».

Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.

Культура Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".

Политика Путин высказался об индексации пенсий в России Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.

Общество Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.

Происшествия В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин Прокуратура в суде заявила, что результаты медицинского освидетельствования показали наличие следов кокаина в организме двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Происшествия У генерала ФСБ нашелся только Lexus ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.