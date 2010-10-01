Происшествия
Номер одинАдвокаты Кушиташвили показали, как росгвардеец сам сломал себе нос
По версии обвинения, Кушиташвили ударил бойца Росгвардии и сломал ему нос. Защита считает, что это росгвардеец напал на Георгия, но, благодаря быстрой реакции спортсмена, сотрудник правопорядка влетел в стену и сам нанес себе увечья.
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Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос
Байкал-Daily10 февраля в 22:43
Адвокат боксёра Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос
Восток-Телеинформ11 февраля в 04:02
Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как задержавший его росгвардеец мог сломать себе нос
Информ Полис online10 февраля в 21:12
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