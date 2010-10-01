Происшествия

Номер одинНомер одинАдвокаты Кушиташвили показали, как росгвардеец сам сломал себе нос

По версии обвинения, Кушиташвили ударил бойца Росгвардии и сломал ему нос. Защита считает, что это росгвардеец напал на Георгия, но, благодаря быстрой реакции спортсмена, сотрудник правопорядка влетел в стену и сам нанес себе увечья.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос

Байкал-Daily10 февраля в 22:43

Адвокат боксёра Кушиташвили: росгвардеец сам сломал себе нос

Свободная Пресса11 февраля в 08:00

Адвокат боксёра Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос

Восток-Телеинформ11 февраля в 04:02

«Росгвардеец сам сломал себе нос»

Номер один11 февраля в 11:00

Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как задержавший его росгвардеец мог сломать себе нос

Информ Полис online10 февраля в 21:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия

В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе

РИА Новости 05:00
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

РИА Новости 05:00
Общество

Росстат не ожидает срывов поставок планшетов для проведения переписи

Росстат ожидает, что поставка электронных устройств для проведения Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в текущем году с 1 по 31 октября, будет осуществлена в срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:45
Политика

Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
REGNUM 00:39
Политика

Мишустин поручил главам органов власти проанализировать штат

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ поручил руководителям органов власти проанализировать штат и до 1 апреля представить свои предложения по оптимизации его численности, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 05:39
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Супруги решили взять отпуск на время каникул своих детей, чтобы провести с ними больше времени в неформальной обстановке.
Paparazzi.ru 04:29
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Общество

Власти установили новый дедлайн реконструкции набережной Саратова

Взгляд-инфо 02:03
Политика

Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
ФАН вчера в 16:09
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Происшествия

Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Что происходит 04:55
Кино

Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Газета.Ru 04:03
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

Коммерсантъ вчера в 18:29
Политика

Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 05:39
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM вчера в 09:57
Культура

Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде

Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".
Piter.tv 04:31
Политика

Путин высказался об индексации пенсий в России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Пятый канал вчера в 08:56
Единоборства

Алексей Олейник встретится с Фабрисио Вердумом

FightTime.ru вчера в 14:05
Армия и оружие

Армия России получит новые танки Т-90М «Прорыв-3» в 2020 году

Армия России получит новые усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв-3» в 2020 году.
Актуальные Новости вчера в 08:29
Общество

Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных

Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.
RT на русском 05:14
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Прокуратура в суде заявила, что результаты медицинского освидетельствования показали наличие следов кокаина в организме двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.
Интерфакс 03:51
Происшествия

У генерала ФСБ нашелся только Lexus

ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ru вчера в 23:36
Музыка

В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
РИА Новости вчера в 07:41
Футбол

«Динамо» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче

Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче на сборе в Турции.
РИА Новости вчера в 11:05
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 02:58
Происшествия

Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве

Мать младенца, обнаруженного сотрудниками московского метро в подземном переходе у "Парка Победы", рассказала на допросе, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей, сообщает в пятницу Следственный комитет.
РИА Новости 05:40
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Известия вчера в 23:52
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное