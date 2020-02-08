с чего всё началось

Обращение будет рассмотрено в ближайшие 10 дней, сообщил ТАСС адвокат Винника Тимофей Мусатов. Также защита обратилась в ООН в связи с нарушением прав Винника со стороны юстиции европейских стран.

Адвокаты Винника обратились в ООН из-за ущемления его прав

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