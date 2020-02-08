Общество
BFM.ruАдвокаты Винника обратились в ООН из-за ущемления его прав
Обращение будет рассмотрено в ближайшие 10 дней, сообщил ТАСС адвокат Винника Тимофей Мусатов. Также защита обратилась в ООН в связи с нарушением прав Винника со стороны юстиции европейских стран.
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с чего всё началось
«В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию»,— сказал господин Мешков в интервью «РИА Новости».Коммерсантъ05:23
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