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Коммерсантъ Краснодар
Коммерсантъ Краснодар

Адыгея дополнительно получит 118 млн рублей на выплаты безработным

Правительство РФ выделило Адыгее более 118 млн руб. на выплаты безработным гражданам, сообщили в пресс-службе РА. Деньги будут выделены из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции бюджету республики.В источнике
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Политическая Экспертиза

Безработные россияне получат дополнительно 35 млрд рублей

Политическая Экспертизавчера в 02:17
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета10 сентября в 05:38
Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правда10 сентября в 06:17
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС10 сентября в 06:09
РИА Новости

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

РИА Новости10 сентября в 14:38
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru10 сентября в 05:24
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россия10 сентября в 05:13

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
РБК03:00
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«Роскосмос» предупредил о возможном столкновении МКС со спутником США

«Роскосмос» в Twitter предупредил о прогнозируемом 14 сентября в 02:23 по московскому времени сближении Международной космической станции (МКС) с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в «космический мусор».
Lenta.ru04:07

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

Даниил Квят вспомнил, как побеждал в Муджелло восемь лет назад

Гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда Гран При Тосканы, который пройдёт в ближайшие выходные на трассе Муджелло, и вспомнил своё последнее выступление на этом автодроме.
Autosport.com.ru10 сентября в 11:44
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Новак обсудил с министром экономики Японии сотрудничество в энергетике

Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики с японским министром экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзиямой.
RT на русскомвчера в 14:26

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Сейм Литвы избрал нового президента Белоруссии

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», — говорится в тексте принятой в Литве резолюции.
Rusvesna.su21:00
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