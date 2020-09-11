Адыгея дополнительно получит 118 млн рублей на выплаты безработным
Смотрите также
В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея
Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Бывшая девушка Тимати отреагировала на его расставание с Решетовой
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним из-за публикации Захаровой
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
Сейм Литвы избрал нового президента Белоруссии
Машину разорвало пополам после страшной аварии на северо-востоке Москвы
Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы России
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины
Правительство РФ выделило Адыгее более 118 млн руб. на выплаты безработным гражданам, сообщили в пресс-службе РА. Деньги будут выделены из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции бюджету республики.В источнике
Подробнее о событии
Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных
Российская газета10 сентября в 05:38
Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году
Комсомольская правда10 сентября в 06:17
Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа
ТАСС10 сентября в 06:09
Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным
РИА Новости10 сентября в 14:38
Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян
Газета.Ru10 сентября в 05:24
Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии
Интерфакс - Россия10 сентября в 05:13