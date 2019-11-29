Бюджет, заложенный на реализацию нацпроектов, в Адыгее освоен на 75,5% (2,9 млрд рублей в абсолютном значении). Выше показатель лишь у Чеченской Республики — 77,4% (12,8 млрд рублей), замыкает тройку Татария с показателем 72,8% (18,4 млрд рублей).

Адыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты

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