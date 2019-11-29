Экономика

REGNUMREGNUMАдыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты

Бюджет, заложенный на реализацию нацпроектов, в Адыгее освоен на 75,5% (2,9 млрд рублей в абсолютном значении). Выше показатель лишь у Чеченской Республики — 77,4% (12,8 млрд рублей), замыкает тройку Татария с показателем 72,8% (18,4 млрд рублей).
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Адыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты

REGNUM03:41

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ01:40

Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

Lenta.ruвчера в 23:57

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолецвчера в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ruвчера в 22:19

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъвчера в 21:16
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Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Энергетика

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
РИА Новости 03:24
Происшествия

В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову

В Саратове на окраине города на пустыре рядом с селом Воробьевка местный житель накануне заметил собаку, которая несла предмет, похожий на голову человека.
Российская газета 02:19
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru вчера в 13:43
Финансы

Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже проигрывает и доллару США, и евро.
Росбалт вчера в 02:52
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Авто

Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером в Европе

В октябре наиболее продаваемым кроссовером в Европе стал Volkswagen Tiguan.
Актуальные Новости 03:48
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Политика

Климкин предложил украинцам отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсетях предложил объявить бойкот продукции Apple из-за позиции компании по Крыму.
Свободная Пресса 01:32
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Хоккей

Павел Дацюк помещён «Автомобилистом» в список травмированных

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк был помещен в список травмированных, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:35
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
Армия и оружие

В РВСН назвали количество баллистических ракет «Ярс» на дежурстве

В распоряжении РВСН имеется по меньшей мере 162 межконтинентальных баллистических ракеты "Ярс" в мобильных и шахтных пусковых установках, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Российская газета 02:30
Общество

Смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине

В России начнут тестировать бесплатное приложение, которое будет предупреждать пешехода о приближающемся автомобиле.
Российская газета 01:32
Политика

В Севастополе задержали украинскую шпионку

В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
BFM.ru 02:46
Общество

31 декабря хотят сделать выходным

«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов», — цитирует пояснительную записку к законопроекту «РИА Новости».
Карталинская новь вчера в 07:15
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Lenta.ru 03:01
Общество

Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Ольга Орлова честно ответила на вопросы о личном

Вслед за постом в своем Instagram звезда решила честно ответить и на вопросы подписчиков. Оказалось, фанатов интересует буквально все.
Wday.ru 01:33
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Вечерний курьер вчера в 08:40
Транспорт

На двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сегодня утром, 29 ноября, на двух Московских центральных диаметрах (МДЦ) произошли сбои в графике движения поездов, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Коммерсантъ 01:58
Экономика

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Lenta.ru вчера в 03:41
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Общество

Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020

ТАСС вчера в 13:49
Общество

Зауральцы сообщают о вспышках в небе и НЛО

По данным «РИА Новости», причиной вспышки в небе мог стать запуск ракеты "Тополь" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, которая поразила учебную цель на казахстанском полигоне "Сары-Шаган".
За облаками вчера в 22:38
Общество

Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Комсомольская правда вчера в 12:21
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Происшествия

В отделе полиции Оренбурга умерла девушка

Проверка была начата по информации из УМВД о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка.
Российская газета 03:12
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