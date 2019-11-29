Экономика

REGNUMREGNUMАдыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты

Бюджет, заложенный на реализацию нацпроектов, в Адыгее освоен на 75,5% (2,9 млрд рублей в абсолютном значении). Выше показатель лишь у Чеченской Республики — 77,4% (12,8 млрд рублей), замыкает тройку Татария с показателем 72,8% (18,4 млрд рублей).
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

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Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ29 ноября в 01:40

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04
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Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Политика

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Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия вчера в 11:08
Политика

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Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
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Общество

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций.
Коммерсантъ 01:02
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты 30 ноября в 15:31
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

RT на русском 04:17
Футбол

Гендиректор «Зенита»: «Слова Дзюбы про хрюканье звучат справедливо»

Sport.ru 02:44
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Российская газета 02:00
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Политика

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» стал гражданином Германии

Бывший депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Роберт Шлегель уехал в Германию и стал немецким гражданином.
Политсовет 03:50
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 03:30
Культура

На Первом канале стартует 2-й сезон сериала «Тест на беременность»

Вокруг ТВ 30 ноября в 13:41
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Финансы

Курс доллара вырос до 64,35 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
ТАСС 02:05
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва 30 ноября в 18:20
Происшествия

СК завел уголовное дело после гибели трех детей в Брянской области

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
Газета.Ru 01:28
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
РИА Новости 02:04
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Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия

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Новое увлечение якутской молодежи. Что такое снюс и зачем его едят?

Как сообщила психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Алена Константинова, снюс — это мелко нарубленный табачный лист.
SakhaPress.ru 02:13
Здоровье

В Краснодаре медицинский кластер построят к 2030 году

Губернатором края было принято решение о создании мощного медицинского кластера в Краснодаре, построены учреждения будут к 2030 году.
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Экономика

В центре внимания будет «Газпром» - на дивидендах и запуске «Силы Сибири»

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70-летний Борис Грачевский в четвертый раз станет отцом

Будущий ребенок станет четвертым для Грачевского. От первого брака у режиссера есть сын Максим и дочь Ксения.
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