Экономика

REGNUMREGNUMАдыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты

Бюджет, заложенный на реализацию нацпроектов, в Адыгее освоен на 75,5% (2,9 млрд рублей в абсолютном значении). Выше показатель лишь у Чеченской Республики — 77,4% (12,8 млрд рублей), замыкает тройку Татария с показателем 72,8% (18,4 млрд рублей).
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM29 ноября в 11:19

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ29 ноября в 01:40

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолец28 ноября в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 ноября в 23:59

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16
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Политика

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с подписанными в 2015 году минскими договоренностями.
Московский Комсомолец 04:07
Политика

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.
РИА Новости 04:50
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Общество

Коллегия судей на Кубани проверит сведения о матерящемся судье

"Квалификационной коллегией судей назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 04:40
Здоровье

Троих иностранных детей прооперируют в клинике Краснодара

Ореанда-Новости вчера в 15:02
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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Политика

В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков

Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Происшествия

Хлопок газа: в доме на 8-й Советской улице загорелась квартира

Возгорание произошло около 11:44 в доме № 6/8 по 8-й Советской улице. В шестиэтажном жилом здании загорелась квартира на 5-м этаже.
Петербургский дневник 04:23
Происшествия

В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Московский Комсомолец вчера в 12:22
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru вчера в 12:15
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Происшествия

Министр сельского хозяйства Хакасии пострадал в ДТП в Кузбассе

Министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергей Труфанов пострадал в ДТП в Кемеровской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства Хакасии.
ТАСС 03:12
Политика

В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

Российская газета 00:41
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 03:48
Армия и оружие

Al Hadath (ОАЭ): Москва и сирийские курды договорились о размещении российских сил на севере Сирии (Al Hadath TV)

Демократические силы Сирии объявили, что руководство организации договорилось с Москвой по поводу размещения российских военных на севере Сирии, как передают корреспонденты телеканалов «Аль-Арабийа» и «Аль-Хадас».
ИноСМИ 04:15
Экономика

Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
RT на русском 29 ноября в 02:56
Общество

В Крыму закрыли отель Софии Ротару

Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.
Примечания 04:51
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM 30 ноября в 11:24
Общество

Россияне оценили ситуацию в стране

Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты октябрьского опроса ВЦИОМ.
Lenta.ru 02:31
Здоровье

Каабак попросил не связывать его проблемы на работе со смертью девочки

Волга-Медиа 29 ноября в 01:42
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру вчера в 02:28
Происшествия

Трехлетнюю девочку оставили на ночь в сугробе в Бурятии

В Бурятии трехлетняя девочка без обуви провела ночь в сугробе, где ее оставил пьяный двоюродный дед.
Вести.Ru 02:07
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о мужчинах, предлагавших ей вступить в брак.
РИА Новости 04:52
Политика

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:31
Происшествия

В Брянской области в реке обнаружили тела трех детей

В Брянской области возбудили уголовное дело после обнаружения трех тел несовершеннолетних детей в реке Ипуть.
Известия 01:29
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