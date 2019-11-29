Экономика
REGNUMАдыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты
Бюджет, заложенный на реализацию нацпроектов, в Адыгее освоен на 75,5% (2,9 млрд рублей в абсолютном значении). Выше показатель лишь у Чеченской Республики — 77,4% (12,8 млрд рублей), замыкает тройку Татария с показателем 72,8% (18,4 млрд рублей).
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Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег
Татар-информ29 ноября в 01:40
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В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
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Демократические силы Сирии объявили, что руководство организации договорилось с Москвой по поводу размещения российских военных на севере Сирии, как передают корреспонденты телеканалов «Аль-Арабийа» и «Аль-Хадас».
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Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
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В Крыму закрыли отель Софии Ротару
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В Брянской области в реке обнаружили тела трех детей
В Брянской области возбудили уголовное дело после обнаружения трех тел несовершеннолетних детей в реке Ипуть.