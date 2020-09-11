Адыгея получит 118 млн рублей на выплаты безработным
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Правительство России 10 сентября утвердило выделение Адыгее дополнительных средств в сумме более 118 млн рублей на выплаты безработным гражданам Также было принято решение предоставить региону дополнительно 14 млн 750 тыс. рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, оказывающим социальные услуги больным коронавирусом и лицам из групп риска.В источнике
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