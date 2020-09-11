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Юга.ру
Юга.ру

Адыгея получит 118 млн рублей на выплаты безработным

Правительство России 10 сентября утвердило выделение Адыгее дополнительных средств в сумме более 118 млн рублей на выплаты безработным гражданам Также было принято решение предоставить региону дополнительно 14 млн 750 тыс. рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, оказывающим социальные услуги больным коронавирусом и лицам из групп риска.В источнике
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REGNUM

Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

REGNUM02:34
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газетавчера в 05:38
Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правдавчера в 06:17
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАССвчера в 06:09
РИА Новости

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

РИА Новостивчера в 14:38
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ruвчера в 05:24
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россиявчера в 05:13

ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

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РИА Новости06:15
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