Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным
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Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.В источнике
Подробнее о событии
Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным
РИА Новости10 сентября в 14:38
Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии
Интерфакс - Россия10 сентября в 05:13
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Российская газета10 сентября в 05:38
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Газета.Ru10 сентября в 05:24
Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году
Комсомольская правда10 сентября в 06:17