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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.В источнике
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РИА Новости

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

РИА Новости10 сентября в 14:38
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Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

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Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета10 сентября в 05:38
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Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru10 сентября в 05:24
Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правда10 сентября в 06:17

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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

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