Адыгея получит дополнительно 118 млн рублей на выплаты безработным
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Деньги будут перечислены как субвенция для республиканского бюджета, рассказали в правительстве Адыгеи. Это решение кабмин России принял 10 сентября. Также региону дополнительно предоставят 14 миллионов 750 тысяч рублей.В источнике
Подробнее о событии
Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным
РИА Новости10 сентября в 14:38
Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии
Интерфакс - Россия10 сентября в 05:13
Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа
ТАСС10 сентября в 06:09
Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных
Российская газета10 сентября в 05:38
Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян
Газета.Ru10 сентября в 05:24
Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году
Комсомольская правда10 сентября в 06:17