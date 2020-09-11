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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Адыгея получит дополнительно 118 млн рублей на выплаты безработным

Деньги будут перечислены как субвенция для республиканского бюджета, рассказали в правительстве Адыгеи. Это решение кабмин России принял 10 сентября. Также региону дополнительно предоставят 14 миллионов 750 тысяч рублей.В источнике
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РИА Новости

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

РИА Новости10 сентября в 14:38
Ведомости

Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости10 сентября в 06:53
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россия10 сентября в 05:13
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС10 сентября в 06:09
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета10 сентября в 05:38
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru10 сентября в 05:24
Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правда10 сентября в 06:17

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известия22:14
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новостивчера в 06:15
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Американская компания отказалась поставлять газ Украине

Врио министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Киевом, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG) в объеме около пяти млрд куб. м ежегодно.
Политика Сегоднявчера в 14:02
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В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли реанимацию

Сегодня, 11 сентября, новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть отремонтированное отделение реанимации Демидовской больницы.
КП - Екатеринбургвчера в 07:51
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Кучеров спровоцировал драку в концовке матча «Айлендерс» - «Тампа»

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru01:47

«Бостон» переиграл «Торонто» и вышел в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 12 сентября 2020, 09:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Торонто Рэпторз» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:39

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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