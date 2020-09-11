Адыгея получит дополнительно 118 млн рублей на выплаты безработным
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Деньги будут перечислены как субвенция для республиканского бюджета, рассказали в правительстве Адыгеи. Это решение кабмин России принял 10 сентября. Также региону дополнительно предоставят 14 миллионов 750 тысяч рублей.В источнике
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Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян
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