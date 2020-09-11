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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Адыгея получит дополнительно 118 млн рублей на выплаты безработным

Деньги будут перечислены как субвенция для республиканского бюджета, рассказали в правительстве Адыгеи. Это решение кабмин России принял 10 сентября. Также региону дополнительно предоставят 14 миллионов 750 тысяч рублей.В источнике
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REGNUM

Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

REGNUM02:34
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ruвчера в 05:24
Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правдавчера в 06:17
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАССвчера в 06:09
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газетавчера в 05:38
РИА Новости

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

РИА Новостивчера в 14:38
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россиявчера в 05:13

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфакс03:58
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