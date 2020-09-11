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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Адыгея получит дополнительно 118 млн рублей на выплаты безработным

Деньги будут перечислены как субвенция для республиканского бюджета, рассказали в правительстве Адыгеи. Это решение кабмин России принял 10 сентября. Также региону дополнительно предоставят 14 миллионов 750 тысяч рублей.В источнике
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Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правда10 сентября в 06:17
REGNUM

Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

REGNUMвчера в 02:34
РИА Новости

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

РИА Новости10 сентября в 14:38
RT на русском

Адыгея дополнительно получит более 118 млн рублей на выплаты безработным

RT на русскомвчера в 12:46
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС10 сентября в 06:09
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета10 сентября в 05:38
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru10 сентября в 05:24

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости19:08
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Ортопед рассказал о правильной осенней обуви

Ортопед порекомендовал переходить на осеннюю обувь, когда столбики термометров днем опустятся до отметок +14°С. При возможности врач советует носить с собой сменную обувь, чтобы в помещении ноги не перегревались и не прели.
Московский Комсомолец23:15

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил, что посольство направило ноту в Госдепартамент «с просьбой не менять место заключения» осуждённого в США россиянина Константина Ярошенко.
RT на русском21:18

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском10 сентября в 11:06
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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