Адыгея получит дополнительно 118 млн рублей на выплаты безработным
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Деньги будут перечислены как субвенция для республиканского бюджета, рассказали в правительстве Адыгеи. Это решение кабмин России принял 10 сентября. Также региону дополнительно предоставят 14 миллионов 750 тысяч рублей.В источнике
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Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году
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Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа
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