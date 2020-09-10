Коронавирус

REGNUMREGNUMАдыгея получит дополнительные средства на выплаты безработным

Майкоп, 10 сентября 2020, 15:59 — REGNUM Правительство России дополнительно выделило Адыгее более 118 млн рублей на выплаты безработным в рамках деятельности по поддержке граждан в период пандемии COVID-19.
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Следы привели к Эльману Пашаеву.
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