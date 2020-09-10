Коронавирус
REGNUMАдыгея получит дополнительные средства на выплаты безработным
Майкоп, 10 сентября 2020, 15:59 — REGNUM Правительство России дополнительно выделило Адыгее более 118 млн рублей на выплаты безработным в рамках деятельности по поддержке граждан в период пандемии COVID-19.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии
Интерфакс - Россиявчера в 05:13
Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году
Комсомольская правдавчера в 06:17
Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных
Российская газетавчера в 05:38
Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян
Газета.Ruвчера в 05:24
Автоматически обработано 7407 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Гаджеты
В России началось производство отечественной материнской платы
В России началось серийное производство отечественной материнской платы DP310T, сообщили СМИ в четверг, 10 сентября.
NewInform вчера в 13:42
Культура
Пользователи снижают рейтинг «Пацанов» из-за формата релиза сезона
Пользователи начали массово возмущаться такому решению на странице сериала на сайте Amazon, заодно снижая ему рейтинг — сейчас он составляет 2,7 из 5 баллов.
Игромания.ру вчера в 07:41
Армия и оружие
Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.
RT на русском вчера в 21:24
Политика
Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:33
Здоровье
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Ученые Китайской Народной Республики подтвердили эффективность российского "Триазавирина" при лечении коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Екатерина Климова с 18-летней дочерью отдыхает в Турции
Екатерина Климова решила провести отпуск со старшей дочерью, чтобы уделить внимание только ей.
Летидор вчера в 08:56
Происшествия
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАСС вчера в 11:09
Экономика
ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомости вчера в 08:43
Транспорт
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новости вчера в 20:38
Политика
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
РИА Новости вчера в 15:03
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото поцелуя Анны Семенович и Дмитрия Губерниева
Дмитрий уже прокомментировал эти снимки и написал в своем Telegram-канале: «Проклятые папарацци».
Uznayvse.ru вчера в 12:48
Происшествия
Три человека пострадали от взрыва возле гостиницы в китайском Чжухае
Мощный взрыв прогремел возле гостиницы, расположенной в южном китайском городе Чжухай. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Российская газета вчера в 23:20
Общество
Папа римский назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием
Удовольствие от секса или хорошей еды является «божественным», Об этом заявил папа римский Франциск, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:51
Здоровье
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, которые абсолютно противопоказаны к вакцинации от коронавируса, пишет "Вечерняя Москва".
РИА Новости 00:08
Здоровье
Кемеровостат подсчитал, сколько каждый кузбассовец ежемесячно тратит на алкоголь
По данным Кемеровостата, 60,2% кузбассовцев старше 15 лет уже употребляли алкогольные напитки.
Газета Кемерова вчера в 23:37
Авто
Chery объявила цены на Tiggo 7 Pro в России
Китайский концерн Chery рассекретил цены на кроссовер Tiggo 7 Pro в России.
Новые автомобили вчера в 22:58
Культура
Юных калужан приглашают принять участие в «Синей птице»
В ноябре 2020 года состоится седьмой сезон всероссийского конкурса талантов «Синяя птица».
ГТРК Калуга вчера в 05:49
Хоккей
Гол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом»
Встреча в канадском Эдмонтоне закончилась со счетом 3:2. У победителей забивали Джейми Олексяк, Джейми Бенн и Александр Радулов: россиянин забросил решающую шайбу в овертайме.
Газета.Ru вчера в 23:09
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте
На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечания вчера в 05:58
Общество
По делу Ефремова покаялся участковый: «подстава» привела к Пашаеву
Следы привели к Эльману Пашаеву.
Московский Комсомолец вчера в 11:02
Космос
NASA предложило скупать у частных компаний грунт с поверхности Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предложило американским и другим частным компаниям за вознаграждение принять участие в конкурсе на забор реголита с поверхности Луны и доставку его на Землю в собственность NASA.
ТАСС вчера в 12:58
Экономика
База команды «Формулы-1» «Макларен» может быть продана
Компания McLaren Group готова продать технологический центр в Уокинге (Великобритания), где в том числе базируется команды "Формулы-1" "Макларен", сообщает Sky News.
РИА Новости вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» оштрафован по делу о нарушении ПДД
Аргументы и Факты вчера в 11:29
Общество
В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
Союз потребителей России предложил ввести в российских магазинах новые ценники.
Lenta.ru 00:31
Происшествия
На реке в Горном Алтае перевернулся катамаран, один человек погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 9 сентября на реке Нижний Кураган в Усть-Коксинском районе перевернулся катамаран.
REGNUM 00:23
Экономика
Доля просроченных потребительских кредитов в РФ выросла до 16,8%
За январь — июль 2020 года показатель просроченной задолженности по потребительским кредитам вырос на 2,6% и фактически вернулся к уровню начала осени 2019 года.
REGNUM вчера в 02:33
Экономика
Над миром нависла угроза продуктового кризиса
Дефицита продуктов питания в мире, в целом, не наблюдается, но стоимость еды растет.
Lenta.ru 09 сентября в 20:00
Политика
В США предъявили россиянину обвинения в кибермошенничестве
США предъявили россиянину обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества, об этом сообщило американское Министерство юстиции.
Life.ru вчера в 14:59
Экономика
Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей
«Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка.
Ведомости вчера в 17:44
Происшествия
Два самолета не смогли сесть в Новосибирске из-за тумана
ТАСС 09 сентября в 23:40