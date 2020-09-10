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REGNUM
REGNUM

Адыгея получит дополнительные средства на выплаты безработным

Майкоп, 10 сентября 2020, 15:59 — REGNUM Правительство России дополнительно выделило Адыгее более 118 млн рублей на выплаты безработным в рамках деятельности по поддержке граждан в период пандемии COVID-19.В источнике
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Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru05:24
РИА Новости

В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным

РИА Новости06:04
Ведомости

Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости06:53
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета05:38
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС06:09
URA.Ru

Правительство выделит больше денег на пособия безработным

URA.Ru05:19
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россия05:13

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест
Интерфакс07:10
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Больница в Санкт-Петербурге проведет испытания американской вакцины

Мариинская больница Санкт-Петербурга объявила о наборе добровольцев для третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса американской компании MSD, говорится на официальной странице больницы «ВКонтакте».
Ведомости06:16
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Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.
РБК09:55
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Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

Петр Толстой Дарья Антонова © ИА REGNUM "Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи", — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
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