Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

Петр Толстой Дарья Антонова © ИА REGNUM "Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи", — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.