Коронавирус
REGNUMАдыгея получит дополнительные средства на выплаты безработным
Майкоп, 10 сентября 2020, 15:59 — REGNUM Правительство России дополнительно выделило Адыгее более 118 млн рублей на выплаты безработным в рамках деятельности по поддержке граждан в период пандемии COVID-19.
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Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году
Комсомольская правда06:17
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Экономика
Минстрой поддержал продление льготной ипотеки на следующий год
Минстрой поддерживает продление программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на Международном инвестиционном форуме PROESTATE.Live.
Российская газета 08:34
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Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что в случае второй волны коронавируса владельцам торговых точек придется придерживаться существующего регламента, то есть закрыть непродовольственные магазины.
Lenta.ru вчера в 19:31
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Экс-главу офиса Зеленского вынудили покинуть территорию Украины
Бывший глава администрации украинского президента Андрей Богдан был вынужден выехать за пределы страны после интервью для Дмитрия Гордона.
Политика Сегодня вчера в 22:51
Политика
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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17-летнюю москвичку попросили раздеться на собеседовании
Жительница Москвы обратилась в полицию после собеседования, на котором ее попросили раздеться. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ .
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Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
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Экономика
Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений
Ближайшие несколько месяцев лучшей валютой для сохранения накопленных средств станет швейцарский франк.
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Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Холодная война между США и Китаем приведет мир в эпоху «беспорядка», которая определит развитие человечества в ближайшие десятилетия, а возможно, и дольше.
Известия 04:08
Происшествия
Раскрыто убийство пропавшей без вести балерины Большого театра
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Экономика
ЦБ РФ допустил падение цены на нефть до $25
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Политика
Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17
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В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России обяжут выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева вместе с рэпером Бастой снялась в шоу Максима Галкина
Алла Пугачева стала гостьей шоу своего супруга Максима Галкина "Музыкалити".
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Политика
Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров
Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:10
Общество
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