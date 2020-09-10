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REGNUM
REGNUM

Адыгея получит дополнительные средства на выплаты безработным

Майкоп, 10 сентября 2020, 15:59 — REGNUM Правительство России дополнительно выделило Адыгее более 118 млн рублей на выплаты безработным в рамках деятельности по поддержке граждан в период пандемии COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС06:09
РИА Новости

В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным

РИА Новости06:04
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россия05:13
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета05:38
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru05:24
URA.Ru

Правительство выделит больше денег на пособия безработным

URA.Ru05:19
Ведомости

Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости06:53

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
RT на русском04:28
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку

Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО ведущего советника департамента Минобороны по оборонзаказу в рамках дела о крупной взятке, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости10:14
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В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отсутствии коронавируса

Власти Москвы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ, которые сдали отрицательный тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости09:55
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Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщал «Интерфаксу», что Москва готова к сотрудничеству с международной организацией, если Берлин пришлет туда материалы по ситуации с Навальным.
Известия08:19
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
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